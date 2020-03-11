KONYA Kadir Şeker'in kaldığı cezaevine destek mektupları geliyor ARŞİV Kadir Şeker'in kaldığı cezaevine destek mektupları geliyorKONYA'da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker'e (20), tutuklu bulunduğu cezaevine arkadaşlarından ve çok sayıda kişiden destek mektubu ile...

Kadir Şeker'in kaldığı cezaevine destek mektupları geliyor

KONYA'da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker'e (20), tutuklu bulunduğu cezaevine arkadaşlarından ve çok sayıda kişiden destek mektubu ile okuması için kitabın gönderildiği öğrenildi. Mektupları tek tek okuyan Şeker'in bazılarına da cevap yazdığı belirtildi.

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı Konya'da meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp cinayetin yaşandığı parka geldi. Bu esnada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

CEZAEVİNE DESTEK MEKTUPLARI

Kadir Şeker'in tutuklu bulunduğu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na arkadaşlarından ve çok sayıda kişiden kendisine destek mektupları geldiği öğrenildi. Bu destek mektuplarının Şeker'i çok mutlu ettiği, Şeker'in de bu mektupların hepsine olmasa da bazılarına cevaplar yazdığı belirtildi. Kadir Şeker'e ayrıca okuması için de cezaevine çok sayıda kitabın geldiği ifade edildi.

Baba Cengiz Şeker, "Cezaevine oğluma destek olduklarını belirten mektuplar geliyor. Ayrıca okuması için de kitap gönderiyorlar. Kadir buna çok sevindi. Bazı gelen mektuplarına cevap da yazıyor. Kamuoyunun desteğini arkasında hissediyor. Bu da onu mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: DHA