: Konya kadir şeker'e üniversite sınavlarına hazırlana bilmesi için eğitim desteği veriliyor

18.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:15

Kadir Şeker'e üniversite sınavlarına hazırlana bilmesi için eğitim desteği veriliyor

KONYA'da üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker (20), sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken çıkan arbedede Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olup tutuklandı. Şeker'i değer mahkumlarda olduğu gibi cezaevindeki eğitim birimi tarafından üniversiteye hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verildiği öğrenildi. Şeker'e ayrıca psikolojik destek ile talebi üzerine dini eğitimde aldığı belirtildi. Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba akşamı, tramvaydan inip teyzesinin evine giderken, iddiaya göre Özgür Duran'ın, Ayşe D.'yi dövdüğünü gördü. Şeker, Duran'a engel olmak istedi. Ancak çıkan arbedede Kadir'in cebinden çıkardığı bıçak, Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Kadir Şeker, tutuklanmasının ardından derslerinden geri kalmamak için ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitapları ile sevdiği kitapları istedi. Kadir Şeker'e ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumları'nda diğer mahkumlara da olduğu talebi üzerine eğitim birimi tarafından üniversiteye hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verildiği öğrenildi. Şeker'in hem kendi kitaplarından hemde cezaevi tarafından verilen kaynaklar eşliğinde üniversite sınavına hazırlanmayı sürdürdüğü öğrenildi. Ayrıca Şeker'in psikolojik destek ile talebi üzerine dini eğitimde aldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından en ince ayrıntısına kadar sürdürüldüğü ve kısa sürede sonuçlanmasının beklenildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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