KONYA Kadir Şeker, cezaevinde üniversite sınavı için başvuru yaptı-ARŞİV
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kadir şeker, Konya, Güncel

KONYA Kadir Şeker, cezaevinde üniversite sınavı için başvuru yaptı-ARŞİV

Kadir Şeker, cezaevinde üniversite sınavı için başvuru yaptıKONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) müdahale etmek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in (20), cezaevinden üniversitesiye giriş sınavları için başvuru...

09.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:41
KONYA Kadir Şeker, cezaevinde üniversite sınavı için başvuru yaptı-ARŞİV

Kadir Şeker, cezaevinde üniversite sınavı için başvuru yaptı

KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) müdahale etmek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in (20), cezaevinden üniversitesiye giriş sınavları için başvuru yaptığı öğrenildi. Cezaevindeki eğitim birimince üniversite sınavına hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verilen Kadir Şeker'in, yine eğitim birimindeki kütüphanede görev yaptığı ve orada da ders çalışabildiği belirtildi. Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Kadir Şeker'in, cezaevinden de üniversiteye giriş sınavları için başvuru yaptığı belirtildi. Tutuklanmasının ardından derslerinden geri kalmamak için ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitapları ile sevdiği kitapları istedi. Şeker'e ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumları'nda diğer mahkumlara olduğu talebi üzerine eğitim birimince üniversiteye hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verildiği öğrenildi. Şeker'in, yine eğitim birimindeki kütüphanede görev yaptığı ve orada da ders çalışabildiği belirtildi.

KONYA Kadir Şeker, cezaevinde üniversite sınavı için başvuru yaptı-ARŞİV

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

KONYA Kadir Şeker, cezaevinde üniversite sınavı için başvuru yaptı-ARŞİV

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