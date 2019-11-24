Konya kadınlardan, 'ölmek istemiyoruz' isyanı

24.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:50

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Konya'da toplanan bir grup kadın, kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla bir araya geldi. Genç kadınlar, 'Artık öldürülmek istemiyoruz' sloganları attı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız ve Kadın Meclisleri üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulaslararası Mücadele Günü nedeniyle Zafer Meydanı'nda bir araya geldi. Grup adına açıklamalarda bulunan Ezgi Çetinkaya, artık öldürülmek istemiyoruz dedi. Çetinkaya, Güleda Cankel, Emine Bulut, Şule Çet, Ecem Balcı, Helin Palandöken, Özgecan Aslan, Ayşe Paşalı. Bu ülkede öldürülen kadınlardan sadece birkaçı. Bu ülkede 2018'de 440 kadın, 2019'da bugüne kadar tam 420 kadın öldürüldü. 420 kadın arkadaşımız bu hayattan koparıldı. Bu arkadaşlarımız bir felaket, bir doğal afet sonucu ölmedi. İstanbul Sözleşmesi ve kadınların şifresi olan 6284 sayılı Koruma Kanunu etkin bir şekilde uygulansaydı yüzlerce kadın hala hayatta olabilirdi. Yasaların uygulanmadığı hergün erkekler bundan güç alıyor. Kadınların hayatlarına dair karar verme hakkını kendilerinde görüyorlar. Daha bu hafta Güleda Cankel arkadaşımız ayrılmak istediği erkek tarafından öldürüldü. Güleda hayatta kalabilmek için 17 saat mücadale etti. Emine Bulut'un son nefesinde, 'Ölmek istemiyorum' diye haykırışını, kadınların hayatta kalabilmek için zon nefeslerine kadar nasıl mücadele ettiğini görüyor musunuz Tek bir kadının dahi öldürülmediği bir ülkeye kavuşana kadar durmayacağızdedi.

Grup, 'Kadın cinayetlerini durduracağız. Artık ölmek istemiyoruz. Öldürülmediğimiz şehirler istiyoruz' sloganları atarak dağıldı.

Kaynak: DHA