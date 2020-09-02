KONYA Kadınlar 'altın günü' yaptı, site karantinaya alındı
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KONYA Kadınlar 'altın günü' yaptı, site karantinaya alındı

Kadınlar 'altın günü' yaptı, site karantinaya alındıKONYA'nın Selçuklu ilçesindeki bir sitede, kadınlar arasında 'altın günü' düzenlendi.

02.09.2020 14:27 | Son Güncelleme: 02.09.2020 14:33

Kadınlar 'altın günü' yaptı, site karantinaya alındı

KONYA'nın Selçuklu ilçesindeki bir sitede, kadınlar arasında 'altın günü' düzenlendi. Güne katılan kadınlardan birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine site karantinaya alındı. Merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan 4 blok, 68 daireden oluşan sitede, kadınlar arasında 'altın günü' düzenlendi. Güne katılan 16 kadından birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine site karantinaya alındı. Giriş-çıkışların izin verilmediği sitede filyasyon ekipleri de çalışmalarına başladı. Site girişinde tedbir amaçlı bekçiler de nöbet tutuyor.

KONYA Kadınlar 'altın günü' yaptı, site karantinaya alındı

Kaynak: DHA

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