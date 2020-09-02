KONYA Kadınlar 'altın günü' yaptı, site karantinaya alındı Kadınlar 'altın günü' yaptı, site karantinaya alındıKONYA'nın Selçuklu ilçesindeki bir sitede, kadınlar arasında 'altın günü' düzenlendi.

Kadınlar 'altın günü' yaptı, site karantinaya alındı KONYA'nın Selçuklu ilçesindeki bir sitede, kadınlar arasında 'altın günü' düzenlendi. Güne katılan kadınlardan birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine site karantinaya alındı. Merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan 4 blok, 68 daireden oluşan sitede, kadınlar arasında 'altın günü' düzenlendi. Güne katılan 16 kadından birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine site karantinaya alındı. Giriş-çıkışların izin verilmediği sitede filyasyon ekipleri de çalışmalarına başladı. Site girişinde tedbir amaçlı bekçiler de nöbet tutuyor. Kaynak: DHA