Konya Kadın Tarım Işçilerini Taşıyan Kamyonet Devrildi 2 Ölü, 8 Yaralı

Kadın tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi 2 ölü, 8 yaralı



KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde kadın tarım işçilerini taşıyan kamyonetin kontrolden çıkıp takla atması sonucu 2 kadın işçi öldü, 7'si kadın 8 kişide yaralandı.



Kaza, bugün saat 18.15 sıralarında Ereğli-Karapınar Karayolu Hortu mevkiinde meydana geldi. Pancar tarlasında çalışan kadın işçiler taşıyan 47 yaşındaki Abdülkadir Sulak idaresindeki 42 K 9444 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, şarampole takla attı. Kazada 2 kadın işçi olay yerinde öldü, sürücü Sulak ve kadın işçiler; Hatice Şahin, Cemile Şahin, Fadime Akyıldız, Nabider Gül ve Songül Yurttaş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın işçilerden 4'ünün kamyonetin kasasında yolculuk yaptığı belirtildi.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.