KONYA JANDARMA'DAN KAÇAK TABANCA OPERASYONU 1 GÖZALTI

KONYA'da jandarma tarafından yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca satmaya çalıştığı ileri sürülen A.D., gözaltına alındı. Otomobilinde yapılan aramada ise 9 adet tabanca, 9 şarjör ile 50 adet mermi ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Meram ilçesinde oturan A.D.'nin kaçak silah satışı yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, teknik ve fiziki takibin ardından dün operasyon düzenledi. Operasyonda A.D. gözaltına alınırken, otomobilinde sakladığı 9 adet tabanca, 9 şarjör ile 50 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D., yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA