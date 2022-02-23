Konya İtfaiyesi Farklı Ülkelere Model Oluyor

KONYA (Bültenler) - Konya Büyükşehir İtfaiyesi'nin, Batı Afrika ülkelerinden Gambiya Cumhuriyeti'nin çeşitli bölgelerinde itfaiyecilik faaliyeti yürüten itfaiyecilere yönelik verdiği eğitim, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ortaklığı ile gerçekleştirildi.

"Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri" kapsamında yaklaşık bir hafta süren eğitimlerde Gambiyalı itfaiyecilere; yanma-yangın bilgisi, itfaiye araç ve malzeme bilgisi, trafik kazalarına müdahale, yangın güvenliği, belediyelerde afet yönetimi ve ilk yardım dersleri hem teorik hem de uygulamalı olarak verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi daha önce de; Özbekistan, Karadağ, Tacikistan ve Libya'daki itfaiyecilere eğitim vermişti.

Bültenler - Güncel