KONYA İşitme engelli Göksel'i öldürüp, dere yatağına atan 2 şüpheli tutuklandı
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KONYA İşitme engelli Göksel'i öldürüp, dere yatağına atan 2 şüpheli tutuklandı

İşitme engelli Göksel'i öldürüp, dere yatağına atan 2 şüpheli tutuklandıKONYA'da, kendileri gibi işitme engelli Göksel Kızıltaş'ı (26) borç- alacak nedeniyle bıçaklayarak, öldürdükten sonra cesedini dere yatağına atan M.A. (23) ve D.K. (26), mahkemece tutuklandı.

29.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:36

İşitme engelli Göksel'i öldürüp, dere yatağına atan 2 şüpheli tutuklandı

KONYA'da, kendileri gibi işitme engelli Göksel Kızıltaş'ı (26) borç- alacak nedeniyle bıçaklayarak, öldürdükten sonra cesedini dere yatağına atan M.A. (23) ve D.K. (26), mahkemece tutuklandı. İşitme engelli Göksel Kızıltaş'ın ailesi, cuma gecesi eve gelmeyen oğulları için jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Kızıltaş'ın en son kendisi gibi işitme engelli olan arkadaşları M.A. ve D.K. ile birlikte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan M.A. ve D.K., Kızıltaş ile akşam birlikte olduklarını ancak daha sonra ayrıldıklarını söyledi. İkili, jandarmanın, Kızıltaş'ın kendilerinden ayrıldığı yeri göstermelerini istemesi üzerine de cinayeti itiraf etti. Borç- alacak nedeniyle çıkan kavgada Kızıltaş'ı bıçaklayarak, öldürdüklerini söyleyen şüpheliler, cesedini de dere yatağına attıklarını anlattı. Bunun üzerine şüpheliler, jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri altında, cesedin olduğu yere götürüldü. Selçuklu ilçesine bağlı merkeze 50 kilometre uzaklıkta bulunan Tepekent Mahallesi'ndeki Arastoras mevkisinde Göksel Kızıltaş'ın cansız bedeni bulundu. TOPRAĞA VERİLDİ

Arkadaşları tarafından öldürülen Göksel Kızıltaş'ın cenazesi, Konya Numune Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kızıltaş, Tepekent Mahallesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KONYA İşitme engelli Göksel'i öldürüp, dere yatağına atan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA

Manşet

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