KONYA İŞ YERİNİ AÇMAYA GELEN KUYUMCU SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KONYA İŞ YERİNİ AÇMAYA GELEN KUYUMCU SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ereğli ilçesinde iş yerini açmaya gelen kuyumcu Tamer Çavdar (56), kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde iş yerini açmaya gelen kuyumcu Tamer Çavdar (56), kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı.

Ayağından yaralanan Çavdar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganın ise iş yerinin önünde otomobiliyle bekleyip, saldırıyı gerçekleşme anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Olay. bugün saat 09.30 sıralarında Boyacı Ali Mahallesi Dr. Faruk Sükan Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu Tamer Çavdar, iş yerini açmak için geldi. O sırada iş yerinin önünde 42 AHK 058 plakalı park halindeki otomobilden inen 1 kişi, tüfekle Çavdar'ın üzerine 3 el ateş etti. Ayaklarından yaralanan Çavdar, yere yığılırken şüpheli de otomobiline binip kaçtı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına kaydedildi. Kanlar içinde kalan Çavdar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

KONYA İŞ YERİNİ AÇMAYA GELEN KUYUMCU SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
KONYA İŞ YERİNİ AÇMAYA GELEN KUYUMCU SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
KONYA İŞ YERİNİ AÇMAYA GELEN KUYUMCU SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
KONYA İŞ YERİNİ AÇMAYA GELEN KUYUMCU SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel İrem Derici Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KONYA İŞ YERİNİ AÇMAYA GELEN KUYUMCU SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 12:12:03. #1.16#

title