KONYA İş merkezindeki ölüm, cinayet çıktı; zanlı, çeyiz sandığında yakalandı

İş merkezindeki ölüm, cinayet çıktı; zanlı, çeyiz sandığında yakalandıKONYA'da dün bir iş merkezinde tabancayla başından vurulmuş olarak ölü bulunan Süleyman Yıldız'ın (40), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

İş merkezindeki ölüm, cinayet çıktı; zanlı, çeyiz sandığında yakalandı

KONYA'da dün bir iş merkezinde tabancayla başından vurulmuş olarak ölü bulunan Süleyman Yıldız'ın (40), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Cinayet zanlıları Sinan G.(25) Manisa'da, ağabeyi Hakan G. ise (28), evde polisi görünce saklandığı çeyiz sandığında yakalandı. Kardeşler ifadelerinde, evli olan Yıldız'ı, eşinden boşanan akrabaları kadınla yaşadığı ilişki nedeniyle konuşmak için çağırdıklarını, çıkan kavgada öldürdüklerini söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Furkan Dede Caddesi'ndeki bir iş merkezinin 4'üncü katında meydana geldi. Süleyman Yıldız, iş merkezindeki ofiste başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, ofisin Sinan G., ağabeyi Hakan G. ve ortakları Galip D.'ye ait inşaat ve hafriyat şirketine ait olduğunu belirledi.

Olayın ardından araştırmasını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ofis sahibi Sinan G.'nin İzmir'e gitmek için yola çıktığını tespit etti. Konya'dan yola çıkan ekipler, Sinan G.'yi Manisa'nın Kula ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Ağabeyi Hakan G. için ise saklandığı eve operasyon düzenledi. Polisin geldiğini görünce çeyiz sandığına saklanan Hakan G. de yakalandı. Polis, iki kardeşin şirket ortağı olan Galip D.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Gözaltına alınan iki kardeşin ilk ifadesinde tabancayı Sinan G.'nin ateşlediğini öne sürdüğü, evli olan Yıldız'ı, eşinden boşanan akrabaları kadınla yaşadığı ilişkiyi konuşmak için çağırdıklarını ve çıkan kavgada öldürdüklerini söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı