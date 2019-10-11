Konya iş dünyasından Barış Pınarı Harekatına tam destek

11.10.2019 11:10

Konya iş dünyasından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzey bölgesinde terör unsurlarını etkisiz hale getirmeye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatına destek açıklaması yapıldı.



Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü tarafından, Tük Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarını etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlediği Barış Pınarı Harekatına yönelik ortak destek açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, "Türkiye, Suriye'de başlatılan iç savaşın en başından bu yana bölgenin istikrarının korunmasını istemiş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerek Suriye'de kalıcı barışın sağlanması gerekse terör örgütlerinin yok edilmesi ile ilgili Türkiye'nin kararlı tutumunu her platformda en gür şekilde ifade etmiştir. Ancak tüm söylemler ve diplomatik girişimler yakın coğrafyamızda terörle ilgili uluslararası bir çözüm üretememiştir. ve Türkiye bu noktada, kendi güvenliği ve bölgenin güvenliği ile ilgili, tıpkı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi uluslararası hukuktan doğan meşru hakkını kullanarak Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Konya iş dünyası olarak ülkemizin ve bölgemizin huzurunu, bekasını tehdit eden terör örgütlerine karşı yapılan Barış Pınarı Harekatını tam destekliyoruz. Millet olarak çok defa tecrübe ettik ki, bir coğrafyada sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi, üretimin ve refah seviyesinin güçlenebilmesi için güven ve istikrar en temel şarttır. Bu noktada devletimizin güven ve istikrar ortamını güçlendirecek, huzuru kalıcı bir şekilde tesis edecek her türlü haklı mücadelesini desteklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. İnanıyoruz ki; Suriye'nin kuzeyinde yürütülen harekat, hem bölgeyi hem de Türkiye'yi terörden temizleyerek, daha huzurlu ve güvenli hale getirecektir. Gün bizim için birlik olma günüdür. Ayrıca bugüne kadar terörle mücadelede vatan için şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Konya iş dünyası olarak, bu kutlu mücadelede dualarımız ve desteğimiz kahraman Mehmetçiklerimizle birliktedir. Allah tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Ordumuzu muzaffer eylesin" ifadelerine yer verildi. - KONYA

Kaynak: İHA