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Konya İmalat Sanayi, güçlü toparlanıyor

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, yeni tip korona virüs salgınının etkisinin en fazla görüldüğü Nisan ayında eksi 13,1 puan değerini alan Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi'nin, Temmuz ayında güçlü bir toparlanma ile 16 puan değerini alarak son 38 ayın en yüksek seviyesine...

Konya İmalat Sanayi, güçlü toparlanıyor
18.08.2020 11:28 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:31

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, yeni tip korona virüs salgınının etkisinin en fazla görüldüğü Nisan ayında eksi 13,1 puan değerini alan Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi'nin, Temmuz ayında güçlü bir toparlanma ile 16 puan değerini alarak son 38 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.

KSO tarafından yerel düzeydeki imalat sanayi eğilimlerini ölçmek amacıyla Türkiye'de ilk olarak hayata geçirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi'nin Temmuz ayı sonuçları açıklandı. Endeks, bir önceki aya göre 2,3 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 25,7 puan yükselerek 16 puan değerini aldı. Böylece Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi, Temmuz ayında 16 puan değeri ile, son 38 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi sonuçlarını değerlendiren KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Temmuz ayında gelen sevindirici gelişmeyle Konya sanayisinin pandemi öncesi dönemi dahi geride bıraktığını vurguladı. Kütükcü, "Konya Sanayi Odamız ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi Temmuz ayı sonuçları, Haziran ayı ile beraber başlayan toparlanma sürecinin güçlü bir şekilde devam ettiğini, pandemi öncesi dönemin dahi geride bırakıldığını gösteriyor. Pandemi öncesi Ocak ayında 8,3, Şubat ayında 11,4, Mart ayında 1,6 değerini alan ve Nisan ayında dip yaparak -13,1 değerini alan endeks, Mayıs ayında 3, Haziran ayında 13,7 ve Temmuz ayında da güçlü bir toparlanma ile 16 değerini aldı. Bu güçlü toparlanmanın mimarı tüm sanayici ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tedbir uyarısı -

Konya sanayisindeki güçlü toparlanmanın önümüzdeki aylarda da devam etmesini beklediklerini aktaran Kütükcü, bu toparlanmanın devamı için öncelikli şartın çalışanların sağlığının korunmasından geçtiğinin altını çizdi. Kütükcü, açıklamasında bu dönemde önceliklerinin çalışanların ve işletmelerin sağlığını korumak olduğunu hatırlatarak, "Hem işletmeler hem de çalışanlar olarak, işyerlerimizde ve sosyal hayatımızda, maske-mesafe ve hijyen kurallarına en üst düzeyde uymak zorundayız" dedi.

Araştırmadan notlar -

Her ay 300 Konyalı sanayici ile yapılan Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi Temmuz ayı sonuçlarına göre, Konyalı sanayicilerin yüzde 58,3'ü imalat sanayindeki genel gidişatın geçtiğimiz aya göre daha iyi olduğunu söylüyor. Bu dönemde, sanayicilerin yüzde 42'si geçtiğimiz 3 aya göre toplam siparişlerin arttığını ifade ederken, yüzde 59'u önümüzdeki 3 ayda toplam siparişlerin artacağını belirtti.

Ankette Temmuz ayında Konyalı üreticilerin gelecek dönem sipariş beklentisi, geçtiğimiz dönemde gerçekleşen sipariş artışlarından daha fazla olarak görülüyor. Sanayicilerin yüzde 84,7'si ise geçtiğimiz 3 aya göre ortalama birim maliyetinin arttığını, yüzde 96,3'ü de önümüzdeki 3 ayda maliyetlerin artmasını beklediklerini ifade etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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