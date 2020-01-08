08.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:08

Cumhurbaşkanı kararıyla Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edilen alan, robot teknolojisinden yapay zekaya kadar Türkiye'nin atılım yapmayı planladığı ileri teknolojili projelere ev sahipliği yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 700 milyon dolarlık yatırım yapılacak bölgeye ilişkin, "Burada tam kapasite üretimle 4 bin kişi istihdam edilecek. Cari açık yılda 100 milyon dolar azalacak. Konya ileri teknolojide merkez olacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla Konya-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Selçuklu ilçesine bağlı Aşağıpınarbaşı mevkisindeki bölge "Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi" olarak ilan edildi. Bölgede, Türkiye'nin atılım yapmayı hedeflediği robot teknolojisinden nano teknolojiye, yapay zekadan uzay araçlarına kadar ileri teknolojili çalışmalar yürütülecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin sağlayacağı katkıya dikkati çekti.

Varank, "Savunma, havacılık ve uzay alanında hizmet verecek Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi Sayın Cumhurbaşkanımızca ilan edildi. Burada tam kapasite üretimle 4 bin kişi istihdam edilecek. Cari açık yılda 100 milyon dolar azalacak. Konya ileri teknolojide merkez olacak. Sözümüzü tuttuk, hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

700 milyon dolarlık yatırım yapılacak

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ'nin talebi üzerine Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edilen 158,1 hektarlık alanda yaklaşık 50 milyon liralık altyapı harcaması yapılması planlanıyor.

Alanın faaliyete geçilmesiyle yaklaşık 700 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Yürütülecek çalışmalarla 4 bin kişiye istihdam kapısı açılması ve cari açığın azaltılmasına yıllık 100 milyon dolarlık katkı sağlanması hedefleniyor.

Savunma, havacılık ve uzay sektörlerine yönelik çalışmaların yürütüleceği bölgede, platform dahil her türlü silah sistemi üzerinde çalışmalar yapılacak. Burası, robot teknolojisi ve proses otomasyonu, yazılım ve kritik yazılım geliştirme, uydu teknolojileri, türbin teknolojileri, haberleşme, bilgi güvenliği teknolojileri, otonom ve yapay zeka uygulamaları, mikro ve nano teknolojiler, kaynak teknolojileri, kaplama teknolojileri, ileri tıp teknolojileri, test ve sertifikasyon faaliyetleri, havacılık taşıtları ve uzay araçları üretimi ve tasarımı, insansız hava, kara, deniz aracı sistemleri, elektrikli, içten yanmalı, türbin motor ve motor parçaları üretimi, elektrik, elektronik, elektromekanik, mekanik alt sistem imalatı, optik ürün imalatı, havacılık endüstrisinde kullanılan kimyasalların imalatı gibi ileri teknolojili faaliyetlerin yürütüleceği bir bölge haline gelecek.

Kaynak: AA