"Konya ile liderimiz Recep Tayyip Erdoğan arasına kimse giremeyecektir"

12.08.2019 15:20

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hiçbir zaman Konya ile AK Parti'nin arasına kimsenin giremediğini belirterek, "Konya ile liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arasına kimse girememiştir, giremeyecektir" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Kurum, yaptığı konuşmada, tüm AK Parti teşkilatlarının ve İslam aleminin bayramını tebrik etti. Bakan Kurum, iki gün sonra AK Partinin kuruluşunun 18. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "İnşallah bu teşkilatla, bu kardeşlerimizle, biz yeni 18 yılların kapısını hep birlikte aralayacağız. Konya'mız gönüllerin şehridir. AK Parti gönüllerin partisidir ve 17 yıldır liderimizin arkasında dimdik durmuş bir partidir. Hiçbir zaman Konya ile AK Partinin arasına kimse girememiştir. Konya ile liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arasına kimse girememiştir, giremeyecektir. Cumhurbaşkanımız, buraya geleceğimizi öğrendiğinde, 'Ben de en yakın zamanda ilk büyükşehir belediye başkanlığı olarak Konya'mıza geleceğim ve kardeşlerimle, hemşehrilerimle kucaklaşacağım' dediler. Tabii her geldiğinde müjdelerle geldiler. Bize, Genel Başkan Yardımcımıza, milletvekillerimize, 'Konyalı kardeşlerimin neye ihtiyacı varsa bunları bir bir giderin. Öncelik sırasına göre giderin' diye talimatları vardır. Biz de bu talimatlar çerçevesinde, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifesto çerçevesinde, çalışmalarımızı yapıyoruz. Büyükşehir belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza 31 ilçemizin 31'ine de yüzde 71 vermiş, yine ilçelerimizde bize oy vermeyen her kardeşimize uzanmaya çalışıyor, hizmetlerimizi götürmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

PROJELER DEVAM EDİYOR Bakan Murat Kurum, Konya'da yapımı süren ve yapılacak projelere ilişkin de bilgiler vererek, "Konya'da millet bahçesi proje aşamasında, inşallah en kısa zamanda bitireceğiz. Mevlana Meydanı bitme aşamasında, bayramdan sonra başkanımız görüşmelere başlayacak. 2020 yılının ilk çeyreğinde bu projeye başlayacağız. Tüm Konya genelinde 2 bin 500 sosyal konutumuzu 3 bin 500 sosyal konuta çıkararak Konya'mızda bu çalışmayı yapacağız ve inşallah kısa zamanda evi olmayan alt gelir grubu vatandaşımız kalmayacak. Yanımızda sanayi sitesi var. Hem Karatay Sanayisini hem de eski sanayiyi taşıyacağımız 3 milyon metrekare alan üzerinde proje çalışmalarımız tamamlandı. ve yaklaşık 850 bin metrekarelik inşaat yapıyoruz. İnşaatlar içerisinde her türlü sosyal donatıları ve mimarisiyle Konya'ya yakışacak, az katlı özümüzü, kültürümüzü, geleneğimizi yansıtacak bir proje olacak" diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da teşkilatının Kurban Bayramı'nı tebrik etti, bayramın hayırlara vesile olmasını diledi. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya milletvekilleri de birer konuşma yaparak AK Parti teşkilatlarının ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Konuşmaların ardından Bakan Kurum, partililerle bayramlaştı.

(Ramazan Çetin/İHA)

Kaynak: İHA