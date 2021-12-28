Konya ile Aksaray'da marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

AKSARAY (AA) - Konya ve Aksaray'da zabıta ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini inceleyerek fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda zabıta ekibi, kent merkezindeki marketlere giderek, market arabasıyla farklı ürün gruplarından örnekler topladı, gıda ve temizlik ürünlerinin etiketini tek tek kontrol etti.

Etiketsiz bazı ürünleri belirleyerek bunların hemen fiyatlandırılmasını isteyen ekipler, daha sonra ürünlerin raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumu denetledi.

Ekipler, fahiş fiyat, yanlış bilgilendirme ve stokçuluğa karşı da denetimlerde bulundu.

İnceleme yapılan bir zincir marketin müdürü Adem Cihan, şarküteri, peynir, süt ürünleri dışında kalan ürünlerin fiyatlarının son bir haftada düştüğünü, bunları da etiketlere hızla yansıttıklarını belirterek, vatandaşların durumdan memnuniyetini dile getirdi.

Kontrol yapılan bir diğer zincir marketin müdürü İsmail Özşamdan ise fiyatlarda dövizdeki yükseliş sonrası artış yaşandığını belirtti.

Döviz kurunun düşmeye başlamasıyla kendilerinin de fiyatları aşağıya çektiğini dile getiren Özşamdan, "Müşteri bundan memnun kalıyor. En çok ayçiçeği yağı, zeytin, makarna grubunda devletin verdiği destekle fiyatlar düştü. Tereyağı fiyatı, kaşar peyniri, eski kaşar, bunlarda yüzde 5 ile 10 arasında fiyat düştü. Yağlarda ise yüzde 15 oranında fiyat düştü. 5 litrelik yağ 15 lira düştü, 120'ye kadar çıkmıştı. Şimdi 95 liraya kadar geriledi. Fiyatlarımız her gün düşüyor, zam gelmiyor aksine indirim var." diye konuştu.

Aksaray

Aksaray'da da zabıta ekipleri, marketlerdeki reyonları gezdi, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler, ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptı.

Döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, kurallara uymayan işletmeler hakkında rapor tutarak Ticaret Bakanlığına gönderdi.

Vatandaşlar, marketlerde denetimlerin artırılması gerektiğini, fiyatların çok yükseldiğini kaydetti.