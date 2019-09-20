Konya İl Sağlık Müdürü Koç'un ziyaretleri

20.09.2019 13:48

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya'nın üç ilçesinde sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Koç, beraberindeki heyetle önce Hüyük ilçesindeki yapımı tamamlanan Yeni Devlet Hastanesi, 1 Nolu 112 Acil İstasyonu, Hüyük TSM ile Hüyük 1 ve 2 Nolu Aile Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti.

Hüyük Devlet Hastanesi'nin sorunsuz bir şekilde yeni binasında hizmet sunduğunu görmekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Koç, "Eski hastane binamızın da yıkılması ile birlikte hastanemizde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu çalışmaların da tamamlanması ile çok modern ve güzel bir ortamda nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Prof. Dr. Koç, Hüyük'ün yanısıra Derbent ve Doğanhisar ilçelerinde de sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, tesislerde incelemelerde bulundu, sağlık çalışanları ile düzenlediği toplantılarda personelin istek ve şikayetlerini dinledi.

Kaynak: AA