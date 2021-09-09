Konya İl Sağlık Müdürü Koç Seydişehir'i ziyaret etti
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Konya İl Sağlık Müdürü Koç Seydişehir'i ziyaret etti

Konya İl Sağlık Müdürü Koç Seydişehir'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve beraberindeki heyet Seydişehir Devlet Hastanesini ziyaret ederek Başhekim Havva Turaç Cingöz ve ekibine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve beraberindeki heyet Seydişehir Devlet Hastanesini ziyaret ederek Başhekim Havva Turaç Cingöz ve ekibine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kovid-19 pandemi sürecinde özveri ile görev yapan personel adına hastane yönetimine teşekkür eden Konya İl Sağlık Müdürü beraberindeki heyet, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarını ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundu.

Konya İl Sağlık Müdürü Koç, Seydişehir Devlet Hastanesinin çevre bölgelerde yaşayan vatandaşlar için önemli olduğunu özellikle son günlerde yaşanan doktor eksikliklerinin en kısa sürede çözülmesi için Sağlık Bakanlığı ile temasta olduklarını kaydetti.

Seydişehir Devlet Hastanesinde yaşanan sorunların ek kısa zamanda çözüleceği belirten Koç, şunları söyledi:

"Dahiliye, çocuk hastalıkları, göz hastalıkları, acil tıp uzman doktorlarının atamalarının gerçekleştirildi. Kısa süre içerisinde yapılacak mecburi hizmet kurasında atanması için kadro açılan beş pratisyen hekim ile acil servisin güçlendirilecek. Yine ilerleyen süreçte yapılacak atamalarla Seydişehir Devlet Hastanesinin uzman doktor kadrosu noktasında güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz."

Konya İl Sağlık Müdürü Koç Seydişehir'i ziyaret etti
Konya İl Sağlık Müdürü Koç Seydişehir'i ziyaret etti
Konya İl Sağlık Müdürü Koç Seydişehir'i ziyaret etti
Konya İl Sağlık Müdürü Koç Seydişehir'i ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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