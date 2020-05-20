Konya İl Sağlık Müdürü Koç, filyasyon ekiplerini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya İl Sağlık Müdürü Koç, filyasyon ekiplerini ziyaret etti

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile yoğun çalışma içerisinde bulunan filyasyon ekiplerini ziyaret ettiği bildirildi.

Konya İl Sağlık Müdürü Koç, filyasyon ekiplerini ziyaret etti
20.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:38

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile yoğun çalışma içerisinde bulunan filyasyon ekiplerini ziyaret ettiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Koç'un, risk altındaki kişilerin takibini yapan filyasyon ekiplerinin çalışmalarını yerinde incelediği ve ekipler ile karantina altında tutulan bir aileyi ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Kentte 149 filyasyon ekibinin 7/24 fedakarca görev yaptığını vurgulayan Koç, "Yapılan testler neticesinde Kovid-19 tanısı konulmuş olan bireylerin temas ettiği kişileri tek tek tespit ederek onları bilgilendiren filyasyon ekiplerimiz şu ana kadar şehrimizde 8 bin 873 vatandaşımıza ulaşarak Kovid-19 salgını ile mücadelede önemli bir rol üstlendiler."

Filyasyon ekiplerinin, adeta dedektif gibi çalışarak yüzde yüze yakın başarı ile şüpheli vatandaşlara ulaştıklarına dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

"Salgını kontrol altına alabilmemiz ve hastalığın daha fazla kişiye bulaşmaması adına filyasyon ekiplerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Kovid-19'un kontrolsüzce yayılmasını engelleyerek üzerlerine düşen bu sorumluluğu özverili bir şekilde yerine getiren ve yüzde yüz takip oranı yakalayan sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Takip altında olan ve karantina kararı çerçevesinde evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızdan bazılarının kendilerini suçlu gibi hissettiklerini ve filyasyon ekiplerinin gelmesinden rahatsızlık duyduklarını biliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın başına gelebilecek bir durum olan karantina uygulaması nedeni ile kimsenin rahatsız olmaması ve karantina altındaki kişilere farklı bir gözle bakmaması gerekir. Alınan tedbir ve kontroller sayesinde geleceğe güvenle bakabileceğimizin hepimiz farkında olmalı ve bu sıkıntılı dönemi birlik ve beraberlik içerisinde atlatmalıyız."

Açıklamada, Koç'un, Meram ve Karatay ilçe sağlık müdürlüklerine bağlı görev yapan filyasyon ekiplerini ziyaretinde, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hasan Çiftci, Başkan Yardımcıları Dr. Abdullah Özüdoğru ve Uz. Dr. Engin Dinç, Meram İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muammer Özdemir ile Karatay İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Şeker'in de hazır bulunduğu bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı Haber
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek Haber
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir Haber
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Bursa'da akılalmaz sorumsuzluk! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangın seyrettiler
Bursa'da akılalmaz sorumsuzluk! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangın seyrettiler
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
New York'ta yeni vakaların yüzde 66'sını kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
New York'ta yeni vakaların yüzde 66'sını kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Hasan Şaş, 'Yalan haberlere cevabımdır' diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı
Hasan Şaş, "Yalan haberlere cevabımdır" diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı
17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin tek fotoğrafı! Celal Şengör canlı yayında hikayesini anlattı
Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin tek fotoğrafı! Celal Şengör canlı yayında hikayesini anlattı
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sinan Özen Şahan Gökbakar Tuba Büyüküstün
Spor Neymar Ivan Obradovic Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Konya İl Sağlık Müdürü Koç, filyasyon ekiplerini ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 14:38:13. #1.15#
title