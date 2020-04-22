Konya İl Müftülüğü sosyal medyadan vaaz ve mukabele yayınlayacak Konya İl Müftülüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara daha kolay ulaşmak amacıyla sosyal medya, TV ve radyolar üzerinden nisan ayında başlattığı "Evim Mescidim Olsun" projesinin ardından ramazan ayı içinde özel bir çalışma yapacağını bildirdi.

Konya İl Müftülüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara daha kolay ulaşmak amacıyla sosyal medya, TV ve radyolar üzerinden nisan ayında başlattığı "Evim Mescidim Olsun" projesinin ardından ramazan ayı içinde özel bir çalışma yapacağını bildirdi.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayı içerisinde televizyon, radyo ve sosyal medya hesaplarında yayınlamak üzere "Tarihi Kapu Camii Kürsüsünden Vaazlar" ile "Tarihi Kapu Camisinden Mukabele" çekimlerinin çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, yapılan bu projenin müftülüğün kendi ekipmanları ve personeli tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.

Projelerle ilgili bilgi veren Poçanoğlu, "Tarihi Kapu Caminden Mukabele, diye bir program hazırladık. Otuz hafızımız, kurramız, din görevlimizin tarafından okunan bu mukabelemiz öncelikle televizyon ve radyolarda yayınlanacak. Ayrıca her gün il müftülüğümüzün sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecektir." ifadelerini kullandı.

Vaazların da ramazan ayının başından itibaren televizyon, radyo ve sosyal medya hesaplarından vatandaşlara sunulacağını aktaran Poçanoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi Kapu Camii Kürsüsünden Vaaz, projesi Başkanlığımda, il müftü yardımcılarımız, ilçe müftülülerimiz, vaizlerimiz, din görevlilerimiz, akademisyenler ve Diyanet İşleri Başkanlığı Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü eğitim görevlileri ile diyanet camiasından emekli olmuş din gönüllüsü görevlilerimizin de katılımıyla Kapu Camii kürsüsünden "60 Konuda 60 Vaaz" çekimlerimize de devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere, İslam aleminin, ülkemizin sağlık ve afiyeti için çalışan sağlık personelimizin, vatanımızın korunması için sınırlarda, cephede, kıtada görevde olan askerimizin, polisimizin ve hastanelerde yatan bütün hastalarımızın ramazan ayını tebrik ediyorum ve Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu mübarek ayın afiyet, bereket, adaletin yeryüzünde hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyor, bizleri salimen cemaatle dolu camilerimize ve bayrama kavuşturmasını diliyorum."

Kaynak: AA