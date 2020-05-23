Konya İl Milli Eğitim Müdürü Büyük'ten Ramazan Bayramı mesajı
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Konya İl Milli Eğitim Müdürü Büyük'ten Ramazan Bayramı mesajı

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Büyük'ten Ramazan Bayramı mesajı
23.05.2020 09:53 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:53

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük, mesajında bayramların, paylaşma ve ikram etme günleri olduğu kadar kırgınlık ve küskünlüklerin unutulup birlik ve beraberliğin hayata hakim olması gerektiği mukaddes zamanlardan olduğunu belirtti.

İslam aleminin bayramını kutlayan Büyük, şunları kaydetti:

"Pandemi günleri, büyüklerimizin hatırlarını sorup bayramlarını kutlamaya, küçüklerimize sevgiyle yaklaşmaya ve onları sevindirmeye, komşularımız başta olmak üzere şehrimizdeki, ülkemizdeki ve tüm dünyadaki yoksulların sorunlarından haberdar olup onlara yardım elini uzatmaya asla engel değildir. Bayram günlerinin gerçek manasını gönlümüze işlediğimiz vakit, yaşanan tüm sorunların da tez vakitte çözüme kavuşacağına inanıyorum. Dünyanın farklı coğrafyalarında işgal ve zulüm altında Ramazan Bayramı'na giren tüm kardeşlerimizin, bir sonraki bayramlarını hür ve başı dik bir şekilde idrak etmelerini diliyorum. Bayram günlerini bizlerin sağlığı ve güvenliği için ailelerinden uzakta geçiren sağlık çalışanlarımız, askerlerimiz ve polislerimiz başta olmak üzere eğitim camiamızın her bir ferdinin, aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sağlık ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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