Konya İl Milli Eğitim Müdürü Büyük'ten 23 Nisan mesajı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Konya İl Milli Eğitim Müdürü Büyük'ten 23 Nisan mesajı - Haberler
23 Nisan, Konya, Güncel

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Büyük'ten 23 Nisan mesajı

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:28
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Büyük'ten 23 Nisan mesajı

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 100 yıl önce İstiklal Harbi'nin komuta merkezi olarak açıldığını ve her ferdin gönlünde "Gazi" meclis şeklinde yer edindiğini belirtti.

TBMM'nin ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, meclisin açıldığı 23 Nisan gününü, çocuklara bayram günü olarak armağan etmesinin, milletin verdiği istiklal ve istikbal mücadelesi ruhunun nesilden nesle aktarılmasını sağladığını vurgulayan Büyük, şunları kaydetti:

"Bu yıl dünya ile eş zamanlı olarak mücadele ettiğimiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle, gönlümüzün istediği gibi çocuklarımızla kucaklaşamıyor, şenliklerimizi birlikte yapamıyoruz. Her ne kadar içerimizde bu burukluğu yaşıyor olsak da çocuklarımızın evlerinden anne, baba ve kardeşleriyle birlikte 23 Nisan'ın ruhuna uygun nice güzelliği inşa edeceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un da tüm çocuklarımızdan talebi olduğu üzere, çocuklarımızı evlerinden 23 Nisan 100. Yıl Marşı'ını söylemeye ve TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un çağrısı doğrultusunda, anne babalarıyla birlikte 23 Nisan saat 21.00'de İstiklal Marşı'mızı evlerimizin balkonlarından okumaya davet ediyorum.

Ayrıca Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve 23 Nisan günü saat 09.30'da TRT EBA TV'de yayımlanacak olan '100. Yıl Kutlama Programı Özel Yayını'nı, tüm çocuklarımızın ebeveynleriyle birlikte izlemeleri hususunu da hatırlatmak istiyorum. Bu duygular içerisinde ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla taşıyacak çocuklarımız başta olmak üzere, tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, millet olarak sağlık ve huzur dolu nice bayramlara kavuşmayı temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haberler
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle Putin ile görüştü
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas...
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
İzmir'de korkutan 'böcek istilası' görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Berat Albayrak Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Fettah Can Murat Dalkılıç Rafet El Roman
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Konya İl Milli Eğitim Müdürü Büyük'ten 23 Nisan mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 15:56:56. #1.15#
title