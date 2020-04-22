Konya İl Milli Eğitim Müdürü Büyük'ten 23 Nisan mesajı Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 100 yıl önce İstiklal Harbi'nin komuta merkezi olarak açıldığını ve her ferdin gönlünde "Gazi" meclis şeklinde yer edindiğini belirtti.

TBMM'nin ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, meclisin açıldığı 23 Nisan gününü, çocuklara bayram günü olarak armağan etmesinin, milletin verdiği istiklal ve istikbal mücadelesi ruhunun nesilden nesle aktarılmasını sağladığını vurgulayan Büyük, şunları kaydetti:

"Bu yıl dünya ile eş zamanlı olarak mücadele ettiğimiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle, gönlümüzün istediği gibi çocuklarımızla kucaklaşamıyor, şenliklerimizi birlikte yapamıyoruz. Her ne kadar içerimizde bu burukluğu yaşıyor olsak da çocuklarımızın evlerinden anne, baba ve kardeşleriyle birlikte 23 Nisan'ın ruhuna uygun nice güzelliği inşa edeceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un da tüm çocuklarımızdan talebi olduğu üzere, çocuklarımızı evlerinden 23 Nisan 100. Yıl Marşı'ını söylemeye ve TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un çağrısı doğrultusunda, anne babalarıyla birlikte 23 Nisan saat 21.00'de İstiklal Marşı'mızı evlerimizin balkonlarından okumaya davet ediyorum.

Ayrıca Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve 23 Nisan günü saat 09.30'da TRT EBA TV'de yayımlanacak olan '100. Yıl Kutlama Programı Özel Yayını'nı, tüm çocuklarımızın ebeveynleriyle birlikte izlemeleri hususunu da hatırlatmak istiyorum. Bu duygular içerisinde ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla taşıyacak çocuklarımız başta olmak üzere, tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, millet olarak sağlık ve huzur dolu nice bayramlara kavuşmayı temenni ediyorum."

Kaynak: AA