Konya İl Jandarma Komutanı Seydişehir Kaymakamını ziyaret etti
Haberler » Güncel » Konya İl Jandarma Komutanı Seydişehir Kaymakamını ziyaret etti - Haber

Konya İl Jandarma Komutanı Seydişehir Kaymakamını ziyaret etti

Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

25.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:30
Konya İl Jandarma Komutanı Seydişehir Kaymakamını ziyaret etti

İl Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu Kaymakamı Aydın Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Seydişehir İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca da hazır bulundu.


Kaymakam Aydın Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu Ercan Yaşin' e çalışmalarında başarı diledi.


Tuğgeneral Şakir Uslu ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler