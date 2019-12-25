Konya İl Jandarma Komutanı Seydişehir Kaymakamını ziyaret etti
Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.
Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Seydişehir İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca da hazır bulundu.
Kaymakam Aydın Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu Ercan Yaşin' e çalışmalarında başarı diledi.
Tuğgeneral Şakir Uslu ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.