Konya İl Emniyet Müdürü Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya İl Emniyet Müdürü Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:01
Konya İl Emniyet Müdürü Aydın, AA'nın

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aydın, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Mustafa Aydın, haberde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşamda Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Her yıl düzenlenen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu belirten Aydın, fotoğrafların kamuoyuna aktarılmasında emeği geçen bütün muhabirleri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

İlgili Haberler

Son dakika haber: İl Emniyet Müdürü Okumuş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haber: İl Emniyet Müdürü Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son dakika haber | Nevşehir İl Emniyet Müdürü Artunay, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haber | Nevşehir İl Emniyet Müdürü Artunay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Ateş Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya İl Emniyet Müdürü Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 13:04:02. #1.14#
title