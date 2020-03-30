KONYA İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Suriye, Kulu, Güncel

KONYA İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıKONYA'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Suriye uyruklu Hasan Hasan (32) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

30.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:14
KONYA İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Suriye uyruklu Hasan Hasan (32) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Konya-Ankara karayolu Bölge Trafik Denetleme Amirliği yakınında meydana geldi. Sinan E. (31) yönetimindeki 42 AE 335 plakalı otomobil, önünde 'U' dönüşü yasak olan kavşaktan dönmek isteyen Suriye uyruklu Hasan Hasan'ın (32) kullandığı 01 MA 3859 kullandığı plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Sinan A., yanındaki Ahmet E. (56) ve Esma E. (27) ile diğer sürücü Hasan Hasan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hasan Hasan yaşamını yitirdi. Hasan'ın yönetimindeki otomobilde bulunan ve Adana'dan Kulu'ya mevsimlik işçi olarak gelen 7 akrabası da kazadan yara almadan kurtuldu.

Soruşturma sürüyor.

KONYA İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA

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KONYA İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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