Konya İhracatı Güçlü Yükseliş Seyrini Sürdürüyor

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, Konya'nın ilk çeyrek ihracat rakamlarını değerlendirdi.

KSO Başkanı Kütükcü, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 17,19 ihracat artışı yakalayan Konya'nın Türkiye ortalamasının çok üzerinde performans gösterdiğini vurgulayarak, "Şehrimiz ihracatta yakaladığı yükseliş ivmesini güçlü bir şekilde sürdürüyor. Mart ayında 162 milyon 685 bin dolar ile tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını gerçekleştiren şehrimiz, bu yılın Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrekte de yüzde 13.88 olan Türkiye ortalamasından 3.3 puan daha yüksek performans gösterdi. Konya, ilk çeyrekte 435 milyon 942 bin dolar ihracat rakamına ulaştı" dedi.

Bu yılın ilk çeyreğinde Konya'nın tüm imalat sanayi sektörlerinde ihracatını artırmayı başardığını kaydeden Kütükcü, bazı sektörlerin ihracat artışı ile ilgili şu bilgileri verdi: "Bu yılın ilk çeyreğinde ihracat artış oranları makine ve aksamları sektöründe yüzde 34.37, otomotiv endüstrisinde yüzde 11.83, savunma sanayinde yüzde 42.05, çelik sektöründe yüzde 60, iklimlendirme sanayinde yüzde 31 olarak gerçekleşti."

Konya'nın ilk çeyrekte yüzde 75 sanayi sektörü ihracatı ile net bir sanayi şehri olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu aktaran Kütükcü, şehrin ihracatında ilk iki sırada yer alan makine ve aksamları sektörü ile otomotiv endüstrisi sektörünün toplam ihracat içindeki payının yüzde 44.28 olduğunu kaydetti.

İlk 10 ülkeden 8'ine ihracat arttı

Konya'nın en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke hakkında bilgi veren Kütükcü, "Şehrimiz bu yılın ilk çeyreğinde en fazla Irak, Almanya, Cezayir, İtalya, Polonya, Rusya, İran, Birleşik Devletler, Mısır ve Suudi Arabistan'a ihracat yaptı. Bu 10 ülkeden 8'ine ihracatımız arttı. En fazla ihracat artışını yüzde 237 ile Rusya pazarında yakaladık. Ayrıca Mısır'a olan ihracatımız yüzde 85, Polonya'ya yüzde 56, Almanya'ya yüzde 30, Birleşik Devletlere yüzde 28, İtalya'ya yüzde 19, İran'a yüzde 15, Cezayir'e yüzde 17 oranlarında arttı. İhracatta ilk sırada yer alan Irak'a ihracatımız yüzde 13 düşerken, 10. sıradaki ihracat pazarımız olan Suudi Arabistan'da yüzde 23.6'lık bir ihracat kaybı yaşandı" şeklinde konuştu. - KONYA