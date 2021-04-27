Konya İHH Şubesi, "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" nedeniyle basın toplantısı düzenledi
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Konya İHH Şubesi, "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" nedeniyle basın toplantısı düzenledi

Konya İHH Şubesi, '15 Ramazan Dünya Yetimler Günü' nedeniyle basın toplantısı düzenledi
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Konya İHH Şubesi, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Konya İHH Şubesi, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Konya İHH Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, şubenin toplantı salonunda yaptığı konuşmada, "Bosna savaşında mağdur olan, yetim olan birçok çocuğumuz bize bunu ilham etti, biz de İslam İş Birliği Teşkilatı nezdinde yoğun çabalar sarf ederek 15 ramazanın Dünya Yetimler Günü olarak ilan edilmesini sağladık." dedi.

Yetimlik konusunun çok önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Uysal, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) açıklamalarına göre dünyada 140 milyon kayıtlı yetim çocuğun var olduğunu söyledi.

Uysal, kayıtlı yetimlerin dışında milyonlarca yetim çocuğun bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Biz İHH olarak 8 yıldır, her 15 ramazanda Dünya Yetimler Günü'nü kutluyor, bunun yayılması için çalışıyoruz. Bugün İHH olarak dünyada 112 bin 500 yetime sahip çıkıyoruz. Fakat bu sayı bizim için yetersiz. Konya olarak 112 bin 500 yetimimizden en az 10 binine sahip çıkalım demiştik, Konya halkına bu bakımdan çok teşekkür ediyorum, 10 bini geçtik."

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi ve Başkan Vekili Hüseyin Oruç ise Konya halkına ve Konya İHH Şubesine düzenlenen kampanyalar ve çalışmalara yoğun ilgi göstererek yardımcı oldukları için teşekkür etti.

Konya Şubesinin çalışmalarını örnek gösteren Oruç, "Eğer Konya gibi Türkiye'nin tamamı çalışıyor olsaydı, bizim 112 bin değil 800 bin yetimle ilgilenebilme imkanımız olacaktı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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