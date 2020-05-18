Konya İHH'dan esnafa 80 bin maske Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede esnafa 80 bin maske dağıttı.

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede esnafa 80 bin maske dağıttı.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, toplam 80 bin maskenin içerisinde hurma bulunan 2'şerli paketlerle esnafa dağıtıldığını ve 40 bin kişinin yararlandığını belirtti.

Konya İHH olarak ilk günlerden ihtiyacı fark ederek çalışmalara başladıklarını anlatan Uysal, "Günlük 10 bin maske üretmeye devam edeceğiz. Bu çalışma Konya İHH'nın ilçelerde de örgütlü hanım kolları marifeti ile yürütülüyor. Bu nedenle fedakar şekilde evlerini atölye haline getirip, temizlik kuralarına uyarak üretimi yapan kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. Bu gönüllü kadrosuna daha fazla hanım kardeşimin katılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz maske dağıtımının devam edeceğine değinen Uysal, "Bayrama kadar 150 bin adet maske üretmiş olacağız. Hayra omuz veren bütün kardeşlerime Allah'tan rıza diliyorum ve bütün aziz milletimizi de hayra omuz vermeye davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA