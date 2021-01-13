Konya için kuvvetli yağış uyarısı

Konya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Konya'da sabah saatlerinden itibaren güney ve batı ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.???????

Ulaşımda olası aksamalar, su baskını, yağış anında kısa süreli fırtına, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran