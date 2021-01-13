Konya için kuvvetli yağış uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya için kuvvetli yağış uyarısı

13.01.2021 00:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 00:18
Konya için kuvvetli yağış uyarısı

Konya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Konya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Konya'da sabah saatlerinden itibaren güney ve batı ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.???????

Ulaşımda olası aksamalar, su baskını, yağış anında kısa süreli fırtına, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Ajda Pekkan Seren Serengil
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay İsmail Kartal Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Türk Hisarcık Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 00:18:28. #1.14#
title