"Konya için bu deprem sürpriz değil"

KONYA (AA) - Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, Konya'da bulunan fay hatlarının orta büyüklükte deprem üretme özelliği taşıdığını, bu nedenle dün akşam meydana gelen depremin Konya için sürpriz olmadığını söyledi.

Eren, AA muhabirine, Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Depremi ortaya çıkaran fay hattının yeni olmadığını dile getiren Eren, "Konya'nın jeolojik yapısını, depremsellik özelliğini, faylarını bilenler için bu deprem sürpriz bir deprem değil. Konya'nın yapısına baktığımız zaman bölgede 6-6,5 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylarımız var. En son 2009 yılında 10-11 Eylül depremleri olarak kayıtlara geçen, Konya fay hattına bağlı olarak gelişmiş peş peşe iki deprem söz konusuydu. Dolayısıyla 2009 yılında zaten Konya fay hattı üzerinde bu büyüklüğe yaklaşan bir deprem oldu." diye konuştu.

Eren, ilk araştırmalarını tamamladıklarını belirterek, "Bu deprem Konya fay zonu üzerinde değil, hemen onun batısında, ' Türkiye diri fay haritasında şu anda yer almayan, Kızılören'den geçen, kuzey-güney gidişli, batıya eğimli bir normal fay üzerinde gelişmiş gibi görünüyor. Bu yeni bir fay değil. 2000 yılında bu fayı haritaladık ancak 'Türkiye diri fay haritasında her fay yer almıyor. Bu fay haritası sürekli güncelleniyor, yeni faylar ekleniyor. Önümüzdeki günlerde bu fay da haritaya eklenecektir sanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konya il merkezinin batı kesiminde, Türkiye diri fay haritasında yer alan bir fayın bulunduğuna değinen Eren, şöyle devam etti:

"Bu fayın da geçmişte, jeolojik yapısına baktığımız zaman 5'ten büyük depremler ürettiğini görüyoruz. Yine orta büyüklükte, 5,5-6,5 arasında bir deprem üretme potansiyeli var. Ancak Konya bölgesindeki fayların önemli bir özelliği, deprem tekrarlanma aralıklarının binlerce, hatta belki on binlerce yıl olması. Dolayısıyla Konya evet bir Kocaeli, Sakarya, Düzce değil, farklılıkları var ama bu, Konya'da hiçbir zaman deprem olmaz anlamına da gelmiyor. Diğer yerlere göre daha düşük de olsa orta büyüklükteki bir depremden Konya ilinin de etkilenme riski var. İl merkezi için konuşuyorum. Zaten Akşehir fay zonu 2000 yılında, 2002'de, 1946'da, 1921'de üretti deprem. Konya il merkezi için düşünürsek, düşük de olsa depremden etkilenme riskimiz bulunuyor. Buna göre tedbirli olmamız gerekiyor."

Fayların deprem üretme aralıklarının değişiklik gösterdiğini dile getiren Eren, "İstanbul'da bulunan fayların veya Kuzey Anadolu fay zonunun deprem üretme aralıkları 250 yılda bir. Bu genel bir şey ama Konya bölgesindeki fayların deprem üretme aralıkları binlerce, hatta belki on binlerce yıl. Şu anda ne kadar yılda bir üretebileceğini tam olarak bilmiyoruz ama aktif olduğunu biliyoruz, deprem üretebileceğini, 5,5-6,5 arasında deprem üretebileceğini biliyoruz. Kısa süre içinde yeni bir deprem bekliyoruz veya beklemiyoruz deme şansımız yok. Sadece şunu biliyoruz ki Konya'daki fay hatları orta büyüklükte bir deprem üretebilir. Bizim yapabileceğimiz şey, depreme her zaman hazırlıklı olmak." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin #Deprem konusunda hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

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