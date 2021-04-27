KONYA HIRSIZLIKTAN 135 SABIKASI OLAN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK, SERBEST BIRAKILDI
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KONYA HIRSIZLIKTAN 135 SABIKASI OLAN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK, SERBEST BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da karıştığı 'hırsızlık' suçlarından 1,5 ay cezaevinde tutuklu kalıp, yaklaşık 4,5 ay önce tahliye olan 13 yaşındaki T.T., son 1 ayda 10 iş yeri ve otomobilden yine hırsızlık yaptı.

KONYA'da karıştığı 'hırsızlık' suçlarından 1,5 ay cezaevinde tutuklu kalıp, yaklaşık 4,5 ay önce tahliye olan 13 yaşındaki T.T., son 1 ayda 10 iş yeri ve otomobilden yine hırsızlık yaptı. Yakalanan T.T., 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. T.T.'nin 6 yaşından bu yana hırsızlık yaptığı ve 135 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde son 1 ayda 10 iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelediğinde, şüphelinin 135 hırsızlık suçundan sabıkası bulunan T.T. olduğunu tespit etti. T.T., son 1 ayda farklı iş yerlerinden 67 bin TL nakit ve döviz, elektrikli bisiklet, cep telefonları, 6 kilo kaşar peyniri, 6 kilo sucuk, 2 fotoğraf makinesi, 5 bin TL değerinde otomobil parçası çaldı. T.T., polis ekiplerince saklandığı evde yakalanarak gözaltına aldı.

6 YAŞINDAN BERİ HIRSIZLIK YAPIYOR

Gözaltına alınan T.T.,'nin daha önce işlediği 2 hırsızlık suçundan da hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. T.T.'nin geçen yıl haziran ayında 14 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, 1,5 ay cezaevinde kalıp, 4,5 ay önce tahliye edildiği öğrenildi.

135 hırsızlık suçundan poliste kaydı bulunan T.T., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 farklı hırsızlık suçundan hakim karşısına çıkan T.T., adli kontrolle serbest bırakıldı.

KONYA HIRSIZLIKTAN 135 SABIKASI OLAN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK, SERBEST BIRAKILDI
KONYA HIRSIZLIKTAN 135 SABIKASI OLAN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK, SERBEST BIRAKILDI
KONYA HIRSIZLIKTAN 135 SABIKASI OLAN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK, SERBEST BIRAKILDI
KONYA HIRSIZLIKTAN 135 SABIKASI OLAN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK, SERBEST BIRAKILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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