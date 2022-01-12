Konya, hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın acısını yaşıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya, hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın acısını yaşıyor

AA / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın fotoğrafı, Konya'da kent merkezindeki kara yollarında bulunan akıllı tabelalara yansıtıldı.

KONYA (AA) - Trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın fotoğrafı, Konya'da kent merkezindeki kara yollarında bulunan akıllı tabelalara yansıtıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin şehir içi yollardaki elektronik bilgilendirme ekranlarında Ahmet Çalık'ın fotoğrafına yer verildi.

Ekranlarda Çalık'ın fotoğrafı ve adıyla beraber "Rahmet ve dua ile" mesajı yer aldı.

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, dün sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti.

Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti.

Konya, hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın acısını yaşıyor

Konya, hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın acısını yaşıyor

Konya, hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın acısını yaşıyor

Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (5)

Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (5)

 Son dakika haber | Hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi gözyaşları içinde adli tıpa gönderildi

Son dakika haber | Hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi gözyaşları içinde adli tıpa gönderildi

 Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı

Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı

AA / Anıl Kuru - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title