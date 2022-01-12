Konya, hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın acısını yaşıyor

KONYA (AA) - Trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın fotoğrafı, Konya'da kent merkezindeki kara yollarında bulunan akıllı tabelalara yansıtıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin şehir içi yollardaki elektronik bilgilendirme ekranlarında Ahmet Çalık'ın fotoğrafına yer verildi.

Ekranlarda Çalık'ın fotoğrafı ve adıyla beraber "Rahmet ve dua ile" mesajı yer aldı.

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, dün sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti.

Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti.