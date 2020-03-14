Konya-Hastanede çalışan eşini öldüren koca O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından
Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından (2)TUTUKLANDIKonya'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
14.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:49
Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından (2)
TUTUKLANDI
Konya'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu: Konya-Hastanede çalışan eşini öldüren koca O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından