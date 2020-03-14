Konya-Hastanede çalışan eşini öldüren koca O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından (2)TUTUKLANDIKonya'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından (2) TUTUKLANDI Konya'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaynak: DHA Haberin Videosu: Konya-Hastanede çalışan eşini öldüren koca O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından