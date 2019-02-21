Konya-Halkalı arası 5 saat 15 dakikaya düşüyor
Konya-Halkalı arasını 5 saat 15 dakikaya düşüren Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda devam eden test sürüşüne katılan Ulaştırma Bakanı Turhan, inşa faaliyetleri ile sinyalizasyon montaj işlerinin tamamlandığını belirterek, "Martın ilk haftasında açılışa hazır hale getireceğiz" diye konuştu.
Konya-Halkalı arasını 5 saat 15 dakikaya düşüren Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda devam eden test sürüşüne katılan Ulaştırma Bakanı Turhan, inşa faaliyetleri ile sinyalizasyon montaj işlerinin tamamlandığını belirterek, "Martın ilk haftasında açılışa hazır hale getireceğiz" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com