KONYA Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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KONYA Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralıKONYA'da hafif ticari aracın evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada Abdullah Tonel (66) öldü, 2 kişide yaralandı.

04.08.2020 18:10 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:14

Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA'da hafif ticari aracın evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada Abdullah Tonel (66) öldü, 2 kişide yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Ormancı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Buti Tonel (55) idarisindeki 42 ANV 51 plakalı hafif ticari araç, sokak üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evin duvarına çarptı. Kazada sürücü Buti Tonel ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Tonel ve Abdullah Tonel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Abdullah Tonel'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar ise ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldıralarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KONYA Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA

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