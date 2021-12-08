KONYA GÜNEYSINIR GÖLETİ VE SULAMASI ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

KONYA (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Konya iline yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Konya ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çalışmaları devam eden Konya Güneysınır Göleti ve Sulaması İkmal İnşaatı'nın tamamlanması ile gölettedepolanacak su ile 600 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Rezervuar alanı kil kaplama imalatları tamamlandı, gölet gövdesi dolgu imalatları % 85 seviyesinde. Gövde dolgu ve rezervuar alanı koruyucu örtü imalatlarına devam edilecek. Temelden yüksekliği 28 metre ve su depolama kapasitesi 250. 000 m3olan Konya Güneysınır Göleti ve Sulaması İkmal İnşaatı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile dekar başına 4. 500 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 700 TLkatkı sağlanması hedefleniyor.

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