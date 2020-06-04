KONYA Gizemli Amerikalı, sınır dışı edilmek üzere Ankara'ya gönderilmiş
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KONYA Gizemli Amerikalı, sınır dışı edilmek üzere Ankara'ya gönderilmiş

Gizemli Amerikalı, sınır dışı edilmek üzere Ankara'ya gönderilmişKONYA'da, izinsiz olarak Altınapa Baraj Gölü'ne balık bırakan ve gece yarısı bomba paniğine neden ABD'li Chesterr Juall'ın (60), sınır dışı edilmek üzere Ankara'ya gönderildiği ortaya çıktı.

04.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:27

Gizemli Amerikalı, sınır dışı edilmek üzere Ankara'ya gönderilmiş

KONYA'da, izinsiz olarak Altınapa Baraj Gölü'ne balık bırakan ve gece yarısı bomba paniğine neden ABD'li Chesterr Juall'ın (60), sınır dışı edilmek üzere Ankara'ya gönderildiği ortaya çıktı. Juall hakkında İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Konya'da 'cinsel saldırı', 'yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ile 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından yasal işlem yapıldığı bildirildi.

ABD'li Chesterr Juall, 27 Nisan günü kaldığı otelin önünden bindiği taksinin şoförüne Beyşehir Gölü'ne gitmek istediğini söyledi. Taksi, yol üzerindeki Altınapa Baraj Gölü'ne geldiğinde ise Juall, şoförden aracı durdurmasını istedi. Chesterr Juall, sırt çantasından çıkardığı naylon torbadaki tül kuyruk Japon balığı olarak bilinen 20 balığı, baraj sularına bıraktı. Taksi şoförü ise Chesterr Juall'ın balıkları baraj sularına bırakma anını, canlı yayınla sosyal medya hesabından paylaştı.

10 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Görüntüyü izleyen taksi şoförünün arkadaşı, durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na bildirdi. Federasyon yetkililerinin ihbarı üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ile Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde Juall'ın kaldığı otele gitti. Chesterr Juall hakkında barajda izinsiz balıklandırma yapmaktan adli işlem yapılırken, 10 bin lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan Juall, sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ile İl Tarım Müdürlüğü ve KOSKİ ekipleri tarafından yaklaşık 4 gün boyunca balıkları bulmak için barajda yapılan arama çalışmaları ise sonuç alınamayınca sonlandırıldı.

BOMBA PANİĞİNE NEDEN OLDU

Juall, 23 Mayıs gecesi saat 01.00 sıralarında ise bomba paniğine neden oldu. Mevlana Caddesi'nde yoldan geçen bir genç, telefonla İngilizce konuşan kişinin iddiaya göre konteyner, bomba ve patlatma gibi kelimeler kullanması üzerine polisi aradı. Bunun üzerine bölgeye, aralarında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması nedeniyle eşkale uyan şüpheli aynı caddenin sonundaki Alaaddin Bulvarı'nda yakalanıp, durduruldu. İhbar eden genç de şüpheliye tespit etti. Şüphelinin kimlik kontrolünde Chesterr Juall olduğu ortaya çıktı. Polis, şüpheli bir durum rastlamayınca Juall'ı kaldığı otele gönderdi.

SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Juall'ın bu olaydan bir gün sonra ise polis tarafından kaldığı otelden alınıp, sınır dışı edilmek üzere Ankara'daki Sınır Dışı Büro Amirliği'ne götürüldüğü ortaya çıktı. Amerikalı'nın, Konya'da kaldığı sürece sık sık otel değiştirdiği, çoğunlukla odasından çıkmadığı, dışarı çıktığında da tutarsız hareketler sergileyip, kendi kendisine konuştuğu öğrenildi.

SUÇ MAKİNASI

Chesterr Juall'ın, 2015 yılında İstanbul'da kaldığı otelde, kadın görevliye 'cinsel istismara teşebbüs' suçundan yargılanıp 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, 14 Temmuz 2016 günü, 'yurt dışına çıkış yasağı' konularak, tahliye edildiği belirlendi.

O tarihte kaldığı otel odasında yapılan aramada çok sayıda bilgisayar ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirilen Juall hakkında ayrıca İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Konya'da 'cinsel saldırı', 'yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ile 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından yasal işlem yapıldığı bildirildi.

KONYA Gizemli Amerikalı, sınır dışı edilmek üzere Ankara'ya gönderilmiş

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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