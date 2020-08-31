Konya Giresun Halkının Yanında Konya Büyükşehir Belediyesi, Giresun'da birçok binanın yıkılmasına ve can kayıplarına sebep olan sel felaketinin ardından İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) talebiyle bölgeye kombine kanal açma araçları gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak Giresun halkının yanında olduklarını belirterek, yaşanan felaketin ardından yaraların sarılması için devletimizin hemen teyakkuza geçtiğini, bakanlarımızın bölgeye gittiğini söyledi.

Konya olarak sel felaketinin ardından ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, son olarak AFAD'ın talebiyle bölgeye kombine kanal açma araçları gönderdiklerini, ekiplerin bölgede kanal açma çalışmaları ile bodrum katlarda biriken çamurun tahliyesi gibi çalışmalara katıldığını dile getirdi.

Başkan Altay, sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek bir kez daha böyle felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kaynak: Bültenler