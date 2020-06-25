Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin geliştirdiği milli tohumlar, toprakla buluşacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin geliştirdiği milli tohumlar, toprakla buluşacak

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin geliştirdiği milli tohumlar, toprakla buluşacakKONYA Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin Konya Şeker ile birlikte yürüttüğü buğday, şeker pancarı, kabak, kavun, salatalık, domates ve biber tohumu çalışmaları, meyvesini vermeye başladı.

25.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:24

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin geliştirdiği milli tohumlar, toprakla buluşacak

KONYA Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin Konya Şeker ile birlikte yürüttüğü buğday, şeker pancarı, kabak, kavun, salatalık, domates ve biber tohumu çalışmaları, meyvesini vermeye başladı. Tohumları yakın tarihte toprakla buluşturmaya başlayacaklarını belirten Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, "Tohum ıslahı veya hibrit tohumlarda yüzde yüz yerliliği oluşturmak için ciddi projeler yürütüyoruz. Özellikle buğday başta olmak üzere bazı ürünlerde önemli mesafe kaydettik. Orta Anadolu'da ve Türkiye'nin her tarafında yaygın olarak üretilen buğday ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalarda artık tescil aşamasına geldik" dedi.

Türk tarımının lokomotif kurumlardan birisi olan 900 bin çiftçinin pancar kooperatiflerinin iştiraki Konya Şeker'in kurmuş olduğu Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, aynı kurumun tohum şirketi Beta Ziraat ile birlikte tohumculukta tarihi adımlar atıyor. Tohum ıslahında milliliğe büyük önem veren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, birçok üründe yüzde yüz yerli ve evrensel anlamda endüstriyel ve yüksek verimli, yüksek standartlı tohumların ülkemize kazandırılması için çok önemli projeler yürütüyor. Bu yıl yemeklik kabak, kavun, buğday tohumlarında ciddi aşamalar kaydedildi ve tescil aşamasına yaklaşıldı. Bazıları 2021 yılında Türk çiftçisinin elinde olacak, 2021 yılı hasadıyla birlikte bütün aşamalarını tamamlayacak ve tescil süreci de tamamlanarak Türk ve dünya tarımının hizmetine sunulacak. Bununla birlikte hıyar, pancar, domates, biber gibi birçok üründe de ciddi tohum çalışmaları yürütülüyor ve önümüzdeki birkaç yıl içinde onlarca üründe yüksek verimli, uluslararası standartlarda tohumlar üretilmiş olacak.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, 2016 yılından beri Çukurova Üniversitesi ile birlikte yürütülen buğday çalışmalarında ekmeklik, bisküvilik ve makarnalık olmak üzere ayrı ayı geliştirilen tohumların 2021 yılında tescil denemelerinin başlayacağını belirtti. Rektör Çökmüş, üretilen tohumların sadece Konya bölgesi için değil, Akdeniz, Doğu Anadolu, Marmara, Trakya, Ege bölgesi gibi farklı birçok bölgeye de uyumlu, güçlü ve yüksek verimli olduğunu söyledi. Yetiştirilen tohumların, evrensel standartta olduğunu ve birçok ülkeye ihraç da edilebileceğini belirten Çökmüş, şunları söyledi:

"Kurucu Başkanımız Sayın Recep Konuk, Torku'nun da mimarı. Türkiye'de ilk, konsepti belli, amacı hedefi belli bir üniversite olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ni kurmuştur. Bu modeli ülkemize kazandırdığı için kendisine müteşekkiriz. Sloganımız, 'bilgiyi ürüne dönüştüren üniversite'. Dolayısıyla ülkemizin ve insanımızın refahını yükseltecek çalışmalar gerçekleştiren, akademiyle uygulamayı bir araya getiren bir üniversite. Tohum ıslahı veya hibrit tohumlarda yüzde yüz yerliliği oluşturmak için ciddi projeler yürütüyoruz. Özellikle şeker pancarı, buğday gibi ürünlerde önemli mesafe kaydettik. Elbette diğer ürünlerde de çalışmalarımız yürüyor. Orta Anadolu'da ve Türkiye'nin her tarafında yaygın olarak üretilen buğdayda yürüttüğümüz çalışmalarda artık tescil aşamasına yaklaştık. Ekmeklik, bisküvilik, makarnalık buğday çeşitlerimizin iyileştirilmesi için Çukurova Üniversitesi ile işbirliği halinde çalışmalara başladık. Deneme tarlasında 1000'in üzerinde buğday hattı mevcut. Burada bütün Türkiye'ye hitap edecek çeşitlerimiz var. Büyük ihtimalle önümüzdeki yılsonunda ilk çeşitlerimizi tescil için belirlemiş olacağız."

Üretilen buğdayların, iklim koşullarına dayanıklı olduğunu belirten Prof. Dr. Çökmüş, "Çeşitleri belirlerken verimine ve kalite parametrelerine bakıyoruz. Bazı çeşitlerde protein değerlerinin de yüksek olması gerekiyor. Buğdayın dışında şeker pancarına da başladık. Verim ve fide denemeleri yapılıyor. Beta Ziraat'ın koleksiyonunu geliştirmek için kavun ıslahı çalışmalarına başladık. Bu çalışmada üçüncü yıla girdik. TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Konya Şeker'e ait Beta Ziraat ile birlikte yürüttüğümüz kavun ıslahında önümüzdeki yıl ilk aday hatlarımızı elde etmiş olacağız. Yemeklik kabak ıslahını da yaptık. Domatesle ilgili çalışmalarımız başladı. Uygulama noktasında problemimiz yok. Çumra Şeker'e ait alanda üniversite olarak istediğimiz kadar araziyi kullanabiliyoruz" dedi.

Proje çerçevesinde kavun ve kabak ıslahını yürüten Prof. Dr. Önder Türkmen de klasik ıslah yöntemlerinin bütün aşamalarını kullandıklarını, moleküler tekniklerden de azami derecede yararlandıklarını belirtti ve 2021 yılında çeşitlerin tescile hazır hale geleceğini söyledi.

Türkmen, "Bu çeşitler yüzde 100 yerli ve milli tohumlar. Dünya standartlarında çeşitler olacak. Hem yurt içinde hem yurt dışında rekabet edebilecek çeşitler olacak. Hastalıklara dayanıklılık açısından, lezzet açısından, verim açısından kesinlikle evrensel çeşitlerle, çok uluslu firmaların ıslah ettiği çeşitlerle yarışabilecek çeşitler olacak" dedi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin geliştirdiği milli tohumlar, toprakla buluşacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden sapık tahliyesi için yalvarsa da cezadan kurtulamadı Haber
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden sapık tahliyesi için yalvarsa da cezadan kurtulamadı
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret Haber
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor Haber
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı
Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit...
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu
200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop Adnan Menderes Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Bülent Ersoy Kerimcan Durmaz
Spor Alper Ulusoy Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Kadın İzmir Alişan
Şu an buradasınız: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin geliştirdiği milli tohumlar, toprakla buluşacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 15:26:44. #1.14#
title