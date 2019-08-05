KONYA Genç kızın öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Genç kızın öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

KONYA'da sürücüsünün hızlı ve zikzak çizerek ilerlediği öne sürülen motosikletin, kontrolden çıkıp önündeki otomobile çarparak devrilmesiyle arkasında oturan Özge Karakaya'nın(20) yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motosiklet sürücüsü Sefa İnel (24), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu'nda meydana geldi. Sondaj firmasında çalışan Sefa İnel, arkadaşı Özge Karakaya ile birlikte 16 CLL 82 plakalı motosikletiyle gezintiye çıktı. İnel yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybedip, devrildi. Yerle sürüklenen motosiklet önündeki Suriye uyruklu Muhammed El Sekkar'ın (25) kullandığı 42 MA 2808 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İnel ve arkadaşı Karakaya, motosikletten fırladı. Kaskı da başından fırlayan Özge Karakaya, o sırada akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere olan Yusuf Selman Alkan'ın kullandığı Fransa plakalı BF 575 AY plakalı otomobile çarptı. Kanlar içinde kalan Karakaya, yaralandı. Motosikletten fırladıktan sonra sürüklenen ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan İnel de, kalkıp arkadaşına yardım için koştu. Karakaya, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza anının ise görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla sağ şeritten ilerleyen motosikletin bir anda kontrolden çıkıp, devrilerek, sürüklenerek önündeki otomobile çarptığı, iki kişininde motosiklette fırladığı görülüyor.

Kazanın ardından görgü tanıkları, polise, motosikletin hızlı ve zikzak yaparak ilerlediğini, daha sonra önündeki otomobile çarptığını ve arkasında oturan genç kızın da, fırlayıp diğer otomobile çarptığını söyledi.

TUTUKLANDI

İstanbul Esenler'de oturan Özge Karakaya'nın, yakınları ziyaret için Konya'ya geldiği ve arkadaşı Sefa İnel ile de gezintiye çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Sefa İnel de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA