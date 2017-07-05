Konya Gemlik Adliyesinde Şehit Olan Polis Memuru, Toprağa Verildi

Gemlik adliyesinde şehit olan polis memuru, toprağa verildi



BURSA'nın Gemlik İlçesinde Musa Güler'in boşandığı eşinin açtığı icra davası sonrası pompalı tüfekle adliye girerken şehit ettiği polis memuru 48 yaşındaki İdris Büyükdönmez, memleketi Konya'nın Tuzlukçu İlçesi'nde toprağa verildi.



Gemlik İlçesi'nde dün 37 yaşındaki Musa Güler, boşandığı eşinin açtığı icra davası sonrası pompalı tüfekle önce eşinin avukatı Özgür Aksoy'u, ardından eşini yaraladıktan sonra gittiği adliyede 3 çocuk babası polis memuru İdris Büyükdönmez'i şehit ettikten sonra intihar etti. 25 yıllık polis memuru İdris Büyükdönmez'in, cenazesi bugün Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından karayoluyla memleketi Konya'nın Tuzlukçu İlçesi'ne getirildi. Büyükdönmez'in cenazesi ilk olarak baba evine götürülerek hellallik alındı. Ardından törenin yapılacağı Merkez Mezarlığı önüne getirildi.



Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, polis, asker, ailesi, yakınları ve ilçe halkı katıldı.



Şehit Büyükdönmez'in, eşi Ayla, oğlu Muhammet ile kızları Şerife ve Tuğba Büyükdönmez, gözyaşlarına boğuldu. Acılı eşi Ayla Büyükdönmez, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Acı haberi aldıktan sonra dün hastaneye kaldırılan 85 yaşındaki baba Mehmet Ali Büyükdönmez de cenaze törenine katıldı. Sürekli gözyaşı döken baba Büyükdönmez'i Konya Valisi Yakup Canbolat teselli etmeye çalıştı.



Törene babasının şapkasıyla katılan Tuğba Büyükdönmez, "Anne ağlama. Babam ölmedi. Babam şehitliği isterdi. Allah herkese şehitlik nasip etmez. Bu onun en büyük idealiydi? diyerek annesini sakinleştirmeye çalıştı.



Şehit Büyükdönmez'in cenazesi Konya İl Müftü Yardımcısı Muharrem Biçer'in, ikindi namazından sonra kıldırdığı cenaze namazının ardından, vasiyeti gereği Merkez Mezarlığı'ndaki annesinin yanında defnedildi.