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Konya GastroFest'e ikinci gününde yoğun ilgi

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- Konya GastroFest'e ikinci gününde yoğun ilgi Konya'nın zengin yemek kültürünü tanıtmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya GastroFest'e ikinci gününde şehir içinden ve şehir dışından çok sayıda misafir ilgi gösterdi.

KONYA (İHA) - - Konya GastroFest'e ikinci gününde yoğun ilgi

KONYA - Konya'nın zengin yemek kültürünü tanıtmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya GastroFest'e ikinci gününde şehir içinden ve şehir dışından çok sayıda misafir ilgi gösterdi. Festivalde stantları ziyaret eden ve özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Beklediğimizin çok daha üzerinde bir katılım oluyor. Özellikle çocuklarımız için özel etkinlik alanlarımız var. Konya'ya ait tüm yemeklerin ikram edildiği stantlarımız var. Tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi Kalehan Ecdat Bahçesi'ndeki Gastrofest'e bekliyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin mutfak kültürünü tanıtmak için gerçekleştirdiği Konya GastroFest ikinci gününde yoğun ilgi gördü. Kalehan Ecdat Bahçesi'nde devam eden Konya GastroFest'e ikinci gününde de Konya'dan, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda misafir ilgi gösterirken Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatandaşlarla bir araya gelerek stantları gezdi. Meşhur Konya etliekmeğinin yapıldığı bölümde tezgah başına geçerek etliekmek yapan Başkan Uğur İbrahim Altay'a Türkiye Aşçılar Federasyonu'na bağlı aşçılar tarafından önlük ve madalya hediye edildi. Başkan Altay, festival alanında çocuklara ayrılan alanda da çocuklarla sohbet etti.

"Beklediğimizin çok daha üzerinde bir katılım olacak"

Festivalin ikinci gününü değerlendiren Uğur İbrahim Altay, dün açılışı yapılan festivale bugün de sabah saatlerinden itibaren vatandaşların ilgisinin yüksek düzeyde olduğunu ifade ederek, "İnşallah beklediğimizin çok daha üzerinde bir katılım olacak. Özellikle çocuklarımız için özel etkinlik alanlarımız var. Kabaklardan yapılmış bir bahçemiz var ve Konya'ya ait tüm yemeklerin ikram edildiği stantlarımız var. Dolayısıyla tüm hemşehrilerimizi Kalehan Ecdat Bahçesi'ndeki GastroFest'e bekliyorum. Festivalimize katılarak bizi yalnız bırakmayan tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Onların gösterdiği bu yoğun ilgi bizim bu konudaki cesaretimizi artırdı. Konya'nın yemek kültürünü inşallah hep birlikte tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Festivale katılan ziyaretçiler, şehrin yemeklerini ve tatlılarını yakından tanıma fırsatı buluyor. Konya GastroFest 3 Ekim Pazar 22.00'a kadar ziyarete açık olacak.

Konya GastroFest'e ikinci gününde yoğun ilgi

Konya GastroFest'e ikinci gününde yoğun ilgi

Konya GastroFest'e ikinci gününde yoğun ilgi

Konya GastroFest'e ikinci gününde yoğun ilgi

Konya GastroFest'e ikinci gününde yoğun ilgi
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Haber: Konya GastroFest'e ikinci gününde yoğun ilgi - Haberler
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