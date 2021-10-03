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Konya GastroFest'de saray mutfağı hem gözleri hem de damakları şenlendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

- Konya GastroFest'de saray mutfağı hem gözleri hem de damakları şenlendirdi Selçuklu'ya başkentlik yapan Mevlana şehri Konya, saray mutfağının da yer aldığı yüzlerce lezzeti ile gastronomide en iddialı şehirlerimizden.

KONYA (İHA) - - Konya GastroFest'de saray mutfağı hem gözleri hem de damakları şenlendirdi

KONYA - Selçuklu'ya başkentlik yapan Mevlana şehri Konya, saray mutfağının da yer aldığı yüzlerce lezzeti ile gastronomide en iddialı şehirlerimizden. Konya ilk defa Uluslararası GastroFest'e yerli ve yabancı olmak üzere 300 profesyonel aşçının katılımı ile ev sahipliği yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin yemek kültürünün tanıtımına katkı sağlamak için düzenlediği Konya GastroFest, Kalehan Ecdat Bahçesi'nde "Benim Şehrimde Yemek Bir Medeniyettir" sloganıyla gerçekleşti. On binlerce vatandaşın katıldığı, Konya mutfağının görsel bir şöleni aratmayan etliekmeği, bamya çorbası, fırın kebabı, tiridi, düğün pilavı, sac arası, höşmerim tatlısı ve saray mutfağının yüzlerce çeşit tatları Konya'da uluslararası festivalle tanıtıldı. Etliekmekler odun ateşi ile harlanan fırına verildi, profesyonel aşçılar hünerlerini gösterdi. Halk arasında yapılan yarışmalarda aşçılar jüri olup notlar verdi Konya'da lezzetler şöleni üç gün üç gece sürdü. Konya'nın coğrafi ürünlerinden 51 adet başvuru yapılırken 21 ürün coğrafi işareti hak kazandı. 30 tane lezzetin de kısa zamanda tescillenmesi bekleniyor.

Yerli ve yabancı aşçılar Konya'nın damak çatlatan lezzetlerini yaparak hünerlerini gösterirken tatlı yorgunluklarını davul zurnalı halaylara girerek doyasıya üzerlerinden attı. İspanya, İtalya, Hırvatistan ve Brezilya'dan önemli aşçıların yanı sıra Türkiye'nin önde gelen aşçılarının katıldığı Konya Gastrofest ile Konya'nın saray mutfağı hem Türkiye hem de dünya vitrinine çıkarak ses getirdi.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu konseptte dünyada başka bir yemek festivali düzenlemenin mümkün olmadığını belirterek, Konya'dan ve komşu illerden on binlerce vatandaşın katılımı ile Konya'ya yakışan bir organizasyon yaptıklarını belirtti.

Başkan Altay, dünyanın hiçbir şehrinde yemeğin böyle bir kültürle anlatılamayacağını, onun için festivali "Benim Şehrimde Yemek Bir Medeniyettir" sloganıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Altay, "Türkiye Aşçılar Federasyonumuza, Konya Aşçılar Derneğimize, yurtiçinden ve yurtdışından gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konya GastroFest'de saray mutfağı hem gözleri hem de damakları şenlendirdi

Konya GastroFest'de saray mutfağı hem gözleri hem de damakları şenlendirdi

Konya GastroFest'de saray mutfağı hem gözleri hem de damakları şenlendirdi

Konya GastroFest'de saray mutfağı hem gözleri hem de damakları şenlendirdi
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Haber: Konya GastroFest'de saray mutfağı hem gözleri hem de damakları şenlendirdi - Haberler
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