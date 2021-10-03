KONYA GASTROFEST'DE SARAY MUTFAĞI HEM GÖZLERİ HEM DE DAMAKLARI ŞENLENDİRDİ - Haberler
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KONYA GASTROFEST'DE SARAY MUTFAĞI HEM GÖZLERİ HEM DE DAMAKLARI ŞENLENDİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SELÇUKLU'ya başkentlik yapan Mevlana şehri Konya, saray mutfağının da yer aldığı yüzlerce lezzetiyle gastronomide en iddialı şehirlerimizden. Konya ilk defa Uluslararası GastroFest'e yerli ve yabancı olmak üzere 300 profesyonel aşçının katılımı ile ev sahipliği yaptı.

KONYA (DHA) - SELÇUKLU'ya başkentlik yapan Mevlana şehri Konya, saray mutfağının da yer aldığı yüzlerce lezzetiyle gastronomide en iddialı şehirlerimizden. Konya ilk defa Uluslararası GastroFest'e yerli ve yabancı olmak üzere 300 profesyonel aşçının katılımı ile ev sahipliği yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin yemek kültürünün tanıtımına katkı sağlamak için düzenlediği Konya GastroFest, Kalehan Ecdat Bahçesi'nde 'Benim Şehrimde Yemek Bir Medeniyettir' sloganıyla gerçekleşti. On binlerce vatandaşın katıldığı festivalde, Konya mutfağının görsel bir şöleni aratmayan etli ekmeği, bamya çorbası, fırın kebabı, tiridi, düğün pilavı, sac arası, höşmerim tatlısı ve saray mutfağının yüzlerce çeşit tatları tanıtıldı. Etli ekmekler, odun ateşiyle harlanan fırına verildi, profesyonel aşçılar hünerlerini gösterdi. Halk arasında yapılan yarışmalarda aşçılar jüri olup notlar verdi. Konya'daki lezzet şöleni üç gün üç gece devam etti.

Konya'nın coğrafi ürünlerinden 51 başvuru yapılırken, 21 ürün coğrafi işaret hakkı kazandı. 30 tane lezzetin de kısa zamanda tescillenmesi bekleniyor. İspanya, İtalya, Hırvatistan ve Brezilya'dan önemli aşçıların yanı sıra Türkiye'nin önde gelen aşçılarının da katıldığı Konya Gastrofest ile Konya'nın saray mutfağı hem Türkiye hem de dünya vitrinine çıkarak ses getirdi.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'dan ve komşu illerden on binlerce vatandaşın katılımıyla Konya'ya yakışan bir organizasyon yaptıklarını belirtti.

Başkan Altay, dünyanın hiçbir şehrinde yemeğin böyle bir kültürle anlatılamayacağını, bu yüzden festivali 'Benim Şehrimde Yemek Bir Medeniyettir' sloganıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Altay, Türkiye Aşçılar Federasyonumuza, Konya Aşçılar Derneğimize, yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum dedi.

KONYA GASTROFEST'DE SARAY MUTFAĞI HEM GÖZLERİ HEM DE DAMAKLARI ŞENLENDİRDİ

KONYA GASTROFEST'DE SARAY MUTFAĞI HEM GÖZLERİ HEM DE DAMAKLARI ŞENLENDİRDİ

KONYA GASTROFEST'DE SARAY MUTFAĞI HEM GÖZLERİ HEM DE DAMAKLARI ŞENLENDİRDİ

KONYA GASTROFEST'DE SARAY MUTFAĞI HEM GÖZLERİ HEM DE DAMAKLARI ŞENLENDİRDİ
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Haber: KONYA GASTROFEST'DE SARAY MUTFAĞI HEM GÖZLERİ HEM DE DAMAKLARI ŞENLENDİRDİ - Haberler
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