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KONYA GASTROFEST BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez organize edilen Konya GastroFest başladı.

KONYA (DHA) - KONYA Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez organize edilen Konya GastroFest başladı. Festivale Türkiye'den ve dünyadan 150'ye yakın katılımcı ve 300'e yakın şef katılıyor. Festivalin ilk teması ise 'Aşçı Dede' olacak. Türkiye'nin birçok bölgesinden de yemekler festivalde yer alacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya gastronomisini tanıtmak amacıyla 1-3 Ekim tarihleri arasında Kalehan Ecdat Bahçesi'nde düzenlenecek GastroFest'in açılışı gerçekleştirildi. Festivale, Türkiye'den ve dünyadan 150'ye yakın katılımcı ve 300'e yakın şef katılıyor. Festivalin ilk teması ise Mevlana'nın aşçısı Ateş Baz-ı Veli'ye ithafen 'Aşçı Dede' olacak. Festivalde Türkiye Aşçılar Federasyonu ile birlikte İtalya, İspanya ve Hırvatistan'dan da aşçı federasyonu temsilcileri katılacak. Festival alanında paneller, söyleşiler ve atölye çalışması yapılacak. Festivale gelenler, yemeklerin yapılma süreçleri ve sonrasını görebilecek. Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen aşçılar da kendi yöresel yemeklerini sergileyecek.

'BU MEDENİYETİ YAŞATMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ'

Konya'nın Çatalhöyük ile başlayan yolculuğundan sonra birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve her dönemin en önemli şehirlerinden birisi olmayı başardığını anlatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Ecdadımız Orta Asya'dan başlayan yolculuğunda Anadolu'yu bir ev olarak kendine yurt edindiğinde Konya'yı da başkent ilan etmiş. Orta Asya'dan başlayan yolculuğunda orada yüzyıllardır elde ettiği medeniyeti, mutfak kültürünü yolda harmanlayarak ve coğrafyada bulduklarıyla pişirerek, buna da saray kültürünü katarak ortaya bir medeniyet sunmuş. Biz de bugün bu medeniyeti yaşatmak için çaba sarf ediyoruz.' dedi.

Mevlana'nın aşçısı Ateş Baz-ı Veli'nin yemek geleneğine değinen Başkan Altay, 'Yemek kültürü, sadece damaklarımıza hitap eden bir kültürden ziyade Selçuklu ve Osmanlı medeniyetimizin tüm esintilerini, o dönemde yaşamış ecdadımızın bilgi ve birikimlerini, acılarını ve umutlarını ateşle harmanlayarak günümüze ulaştırması bakımından anlamlıdır. Ocaklarda sadece yemeklerimiz kaynamıyor, hamurumuz pişmiyor; aynı zamanda o yemeğin bizlere sunduğu kadim tarih, her ocakta yeniden doğuyor ve yeniden bizlerle buluşuyor.' diye konuştu.

'BU KONSEPTTE DÜNYADA BAŞKA BİR YEMEK FESTİVALİ DÜZENLEMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Festivali, Ateş Baz-ı Veli'ye ithafen Aşçı Dede temasıyla gerçekleştirdiklerini bu konseptte dünyada başka bir yemek festivali düzenlemenin mümkün olmadığını belirten Başkan Altay, şöyle dedi: 'Biz Konyalılar olarak daha çok evlerimizde pişirdiğimiz yemekleri inşallah bu vesileyle misafirlerimize de sunmuş olacağız. Stant açan değerli belediyelerimize, Konyalı esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Gastronomi Festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum.?

KONYA GASTROFEST BAŞLADI

KONYA GASTROFEST BAŞLADI

KONYA GASTROFEST BAŞLADI

KONYA GASTROFEST BAŞLADI
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