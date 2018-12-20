Konya Eski Valisinin Eşi ve Kızı Yangında Hayatını Kaybetti(1)
KONYA eski Valisi Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem(88) ve kızı Hülya Ertem(57) sabah saat 06.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Hilmipaşa Sokak'ta bulunan evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetti.
20 Aralık 2018 Perşembe 07:29
KONYA eski Valisi Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem(88) ve kızı Hülya Ertem(57) sabah saat 06.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Hilmipaşa Sokak'ta bulunan evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetti.