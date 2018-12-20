Son Dakika! Konya Eski Valisinin Eşi ve Kızı Yangında Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de meydana gelen yangında iki kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokak'ta bir apartmanın en üs katında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ESKİ KONYA VALİSİNİNEŞİ VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, iki cesede ulaşıldı. Dairede eski Konya Valisi Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan ve kızı Hülya Ertem'in birlikte yaşadığı ortaya çıktı.

Sağlık ekipleri, kimliği belirsiz cenazelerin incelenmesi için olay yerini polis ekiplerine bıraktı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA