Son Dakika! Konya Eski Valisinin Eşi ve Kızı Yangında Hayatını Kaybetti
Son dakika! Konya eski Valisi Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem ve kızı Hülya Ertem sabah saat 06.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Hilmipaşa Sokak'ta bulunan evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetti.
Kadıköy'de meydana gelen yangında iki kişi yaşamını yitirdi.
İstanbul Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokak'ta bir apartmanın en üs katında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ESKİ KONYA VALİSİNİNEŞİ VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, iki cesede ulaşıldı. Dairede eski Konya Valisi Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan ve kızı Hülya Ertem'in birlikte yaşadığı ortaya çıktı.
Sağlık ekipleri, kimliği belirsiz cenazelerin incelenmesi için olay yerini polis ekiplerine bıraktı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
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Acı bir ölüm. Allah Rahmet eylesin.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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ALLAH RAHMETEYLESİNCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır