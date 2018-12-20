Konya Eski Valisinin Eşi ve Kızı Yangında Hayatını Kaybetti(1)

Konya Eski Valisinin Eşi ve Kızı Yangında Hayatını Kaybetti(1)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA Konya eski Valisi Cemalettin Ertem'in eşi ve kızı sabah saat 06.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Hilmipaşa Sokak'ta bulunan evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetti.

Konya Eski Valisinin Eşi ve Kızı Yangında Hayatını Kaybetti(1)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA 

Konya eski Valisi Cemalettin Ertem'in eşi ve kızı sabah saat 06.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Hilmipaşa Sokak'ta bulunan evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetti. 

Görüntü dökümü:

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-Yangının çıktığı apartmandan görüntü

-İtfaiyeden görüntü genel ve detaylar

Kaynak: DHA
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