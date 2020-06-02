KONYA Eşi ve 2 çocuğu kazada yaralanan kadından sürücüye 'köpek için fren' tepkisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KONYA Eşi ve 2 çocuğu kazada yaralanan kadından sürücüye 'köpek için fren' tepkisi

Eşi ve 2 çocuğu kazada yaralanan kadından sürücüye 'köpek için fren' tepkisiKONYA'nın Ereğli ilçesinde, yola çıkan yavru köpeğe çarpmamak için sürücüsünün fren yaptığı otomobile çarpan otomobilde, eşi ile 2 çocuğu yaralanan Emine Bağlan, "Köpek çıksın, bırak gitsin.

02.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:12

Eşi ve 2 çocuğu kazada yaralanan kadından sürücüye 'köpek için fren' tepkisi

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, yola çıkan yavru köpeğe çarpmamak için sürücüsünün fren yaptığı otomobile çarpan otomobilde, eşi ile 2 çocuğu yaralanan Emine Bağlan, "Köpek çıksın, bırak gitsin. Ben mi önemliyim, köpek mi önemli ? Köpek mi önemli, insan mı önemli?" dedi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Ereğli- Konya karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Memduh Sayan yönetimindeki 42 ACD 947 plakalı otomobilin önüne aniden yavru köpek çıktı. Sayan, köpeğe çarpmamak için fren yaptı. Ancak arkadan gelen Sinan Bağlan (54) yönetimindeki 01 UV 029 plakalı otomobil, Sayan'ın aracına çarptı. Hasan Tezcan (34) yönetimindeki 42 YS 071 plakalı işçi servisi de duramayarak, kazaya karıştı.

Kazada Sinan Bağlan ile yanında bulunan çocukları Büşra Bağlan ve Hatice Bağlan otomobilde sıkışarak, yaralandı. Baba ve çocukları, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşi ve çocuklarıyla Adana'ya gittiklerini söyleyen Emine Bağlan ise Sayan'ın aracının yanına giderek, "Niye durdun abi?" diye sordu. Çevredekilere "Bu araba gitmiyordu. Eşim, 'Niye gitmiyor bu? diyerek, fren yaptı. Eşim frenleyince ona değdi" dedi.

Çarptıkları otomobilin sürücüsünün önüne köpek çıkması nedeniyle durduğunu öğrenince de "Böyle olmaz ki, önü bomboş. Köpek çıksın, bırak gitsin. Ben mi önemliyim, köpek mi önemli?" diye konuştu. Sürücünün aynasından arkaya bakması gerektiğini söyleyen Bağlan, "Arkasını takip edecek, arkasına bakacak abi. Köpek mi önemli, insan mı önemli?" diye konuştu.

Kaza yerinde toplanan kalabalığın sosyal mesafe kuralına uymadığı görülürken, yavru köpek kazada savrulan araçların altında kalarak telef oldu.

KONYA Eşi ve 2 çocuğu kazada yaralanan kadından sürücüye 'köpek için fren' tepkisi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı Haber
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi Haber
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Haber
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı
Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar
Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü
Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Sokak köpeğini fırça sapıyla döven adamın savunması: Hayvan hakları varsa insan hakları da var
Sokak köpeğini fırça sapıyla döven adamın savunması: Hayvan hakları varsa insan hakları da var
Dün 'Kitaplarımı almak için kursa gidiyorum' diyen 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
Dün "Kitaplarımı almak için kursa gidiyorum" diyen 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Bodrum'da mermer tozunu 'beyaz kum' diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi
Bodrum'da mermer tozunu "beyaz kum" diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Ali Babacan Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Cem Yılmaz Hülya Avşar Seren Serengil
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: KONYA Eşi ve 2 çocuğu kazada yaralanan kadından sürücüye 'köpek için fren' tepkisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 17:14:23. #1.14#
title