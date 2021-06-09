KONYA EŞİ ULAŞAMAYINCA POLİSE HABER VERDİ; OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU
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KONYA EŞİ ULAŞAMAYINCA POLİSE HABER VERDİ; OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da eşinin polisi arayıp haber alamadığını söylediği Hadi S. (36), otomobilinde tabancayla başından vurulmuş, ölü bulundu.

KONYA'da eşinin polisi arayıp haber alamadığını söylediği Hadi S. (36), otomobilinde tabancayla başından vurulmuş, ölü bulundu. Araçta tabanca bulan polis, Hadi S.?nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Tekineller Sokak'ta tenha bir bölgede meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan Hadi S., sabah otomobiliyle işe gitmek için evden ayrıldı. Hadi S.?nin eşi Tuba S. saat 12.00 sıralarında polisi arayıp, kocasından haber alamadığını ve durumundan endişe ettiğini belirtti. Polis Hadi S.?yi ararken, Saraçoğlu Mahallesi'nde otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde, Hadi S.?nin tabancayla başından vurulması sonucu öldüğünü tespit etti. Hadi S.?nin yanında, bir de tabanca bulundu.

Hadi S.?nin cansız bedeni otopsi için ambulansla Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, Hadi S.?nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

KONYA EŞİ ULAŞAMAYINCA POLİSE HABER VERDİ; OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU
KONYA EŞİ ULAŞAMAYINCA POLİSE HABER VERDİ; OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU
KONYA EŞİ ULAŞAMAYINCA POLİSE HABER VERDİ; OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU
KONYA EŞİ ULAŞAMAYINCA POLİSE HABER VERDİ; OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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